چگونه همگرایی اقتصادی، تمدن نوین اسلامی را می سازد؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا:جهان اسلام با جمعیتی بالغ بر یک چهارم جمعیت کره زمین، گنجینه‌ای عظیم از منابع طبیعی و انسانی را در اختیار دارد، با این حال سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهانی کمتر از ده درصد است [1]. این آمار تلخ، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان ظرفیت‌ها و جایگاه واقعی اقتصادی جهان اسلام است. اما آیا این فاصله، یک سرنوشت محتوم است یا می‌توان با اتکا به آموزه‌های غنی اسلامی و همگرایی هوشمندانه، مسیری نوین برای شکوفایی اقتصادی ترسیم کرد؟

رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، بارها بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که «وحدت میان مسلمانان، سنگ بنای اساسی برای دستیابی به یک تمدن اسلامی مقتدر و غالب است» [2].

همبستگی؛ سنگ بنای اقتصاد مقاومتی

قرآن کریم در آیات متعددی، اصل وحدت را به عنوان مبنایی برای عزت و اقتدار جامعه مسلمانان معرفی می‌کند. در سوره آل‌عمران می‌فرماید:

«وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا» (3)

«و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.»

این آیه، فرمانی استراتژیک برای پرهیز از تفرقه و تمرکز بر نقاط اشتراک است. در عرصه اقتصادی، این «ریسمان الهی» می‌تواند به معنای ایجاد بازارهای مشترک، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، و حرکت در مسیر یکپارچگی اقتصادی باشد [4]. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، شعار سال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام کردند و تأکید نمودند که «دشمن همواره از نقاط ضعف اقتصادی و مدیریتی برای ضربه زدن بهره‌برداری می‌کند» [5]. ایشان همچنین خاطرنشان ساختند که «اتحاد بی‌نظیر ایرانیان، دشمن را شکست داده است» [6].

از نظریه تا عمل: الگوهای همگرایی

وحدت تنها یک مفهوم معنوی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی انکارناپذیر است. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته وحدت، کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس را به اتحاد در برابر «دشمن واقعی» فراخواندند و تأکید کردند که «تفرقه میان مسلمانان، خواست دشمنان اسلام است و هر کسی که در میان مسلمانان تفرقه ایجاد کند، آگاهانه یا ناآگاهانه به دشمنان اسلام کمک کرده است» [7].

در همین راستا، قرآن کریم به ما هشدار می‌دهد که پراکندگی، نه تنها باعث ضعف سیاسی، بلکه عامل فقر و عقب‌ماندگی می‌شود:

«وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ» (8)

«و با یکدیگر نزاع مکنید که سست شوید و شوکت و قدرتان از بین برود.»

ایشان با اشاره به مسئله فلسطین، پرسشی اساسی مطرح کردند: «آیا اگر مسلمانان متحد بودند، فلسطینیان اینچنین درمانده می‌شدند و مورد ظلم و جنایت اشغالگران قرار می‌گرفتند؟» . همچنین با طرح این سؤال که «آیا اگر دولت‌ها و ملت‌های منطقه تحت پرچم اسلام متحد بودند، افراد بی‌هویت جرأت طمع به سرزمین‌های آنان را داشتند؟» بر ضرورت همگرایی منطقه‌ای تأکید نمودند [9].

چالش‌های پیش رو و راهکارهای عملی

با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر، مسیر همگرایی اقتصادی هموار نیست. اختلافات سیاسی، تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد کشورها، و گاهی عدم اعتماد متقابل، از موانع اصلی هستند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه هشدار دادند که «دشمنان می‌کوشند تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی را بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان در ایران و هر کشور اسلامی دیگر قرار دهند» [10].

خداوند در سوره حجرات می‌فرماید:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» (11)

«مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادران خود را اصلاح کنید.»

ایشان تأکید کردند که «راه حل مشکلات ملت‌های اسلامی، وحدت کلمه، دوستی و همکاری در مسیر خیر است» [12]. امروز، کشورهای اسلامی با اتکا به این اصل، می‌توانند از ابزارهای نوینی چون ارز دیجیتال مشترک برای تسهیل مبادلات و صندوق پولی اسلامی برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر استفاده کنند. رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بر «کاهش تدریجی وابستگی به دلار در اقتصاد ایران» تأکید کرده و بر لزوم «افزایش تولید اقتصادی برای حمایت از رشد» اشاره نمودند [13]. ایشان همچنین خواستار «اولویت مصرف کالاهای داخلی» شدند و معلمان و کارگران را «ستون‌های فرهنگی و اقتصادی» و مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و فرهنگی با دشمن خواندند [14].

تمدنی نوین بر پایه وحدت

تقویت اقتصاد امت اسلامی، پروژه‌ای صرفاً مادی نیست؛ بلکه احیای یک هویت تمدنی بر پایه اصول اخلاقی و انسانی اسلام است. وحدت، نه یک شعار احساسی، بلکه یک ضرورت عقلانی و شرعی برای دستیابی به استقلال، توسعه و عزت است. رهبر معظم انقلاب، با اشاره به تجربه تاریخی ایران، این حقیقت را به زیبایی بیان فرمودند که «این چارچوب مفهومی و فکری که آرمان‌های ما را برای جهان اسلام مجسم می‌سازد، تا حد قابل توجهی در ایران عزیز ما محقق شده است» [15].

از بین بردن موانع تجارت درون‌گروهی، افزایش سهم آن از ۱۳ درصد فعلی به ۲۰ درصد، و حرکت به سمت یکپارچگی مالی و پولی، نه تنها رویایی دست‌نیافتنی نیست، بلکه نسخه عملیِ همان اعتصام به حبل‌الله است که قرآن از آن سخن گفته است. روزی که جهان اسلام به جای صادرات خام‌فروشانه، به قطب تولید و نوآوری تبدیل شود، آن روز، طلوع تمدن نوین اسلامی رقم خورده است.

پی نوشت:

[1] صندوق بین‌المللی پول (IMF). گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، ۲۰۲۵.

[2] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به مناسبت هفته وحدت اسلامی (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۱ اوت ۲۰۲۶).

[3]سوره آل‌عمران/ آیه ۱۰۳

[4]سازمان همکاری اسلامی (OIC). سند چشم‌انداز ۱۴۴۱ (۲۰۲۵-۲۰۲۶)، بخش همگرایی اقتصادی و بازار مشترک اسلامی.

[5]پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت سال ۱۴۰۵، با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» (مطابق با گزارش‌های رسانه‌ای، مارس ۲۰۲۶).

[6] بیانات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، با اشاره به «اتحاد بی‌نظیر ایرانیان» در برابر دشمن (مطابق با گزارش CCTV و خبرگزاری‌های داخلی، ۲۰ مارس ۲۰۲۶).

[7] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به مناسبت هفته وحدت اسلامی (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۱ اوت ۲۰۲۶).

[8]سوره انفال/ آیه ۴۶

[9]یانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به مناسبت هفته وحدت اسلامی (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۱ اوت ۲۰۲۶).

[10]بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه با بهره‌گیری از تفاوت‌های موجود (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۰ اوت ۲۰۲۶).

[11]سوره حجرات/ آیه ۱۰

[12]بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «راه حل مشکلات ملت‌های اسلامی» (مطابق با گزارش AFP و Dawn News، ۳۰ اوت ۲۰۲۶).

[13] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به مناسبت هفته وحدت اسلامی (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۱ اوت ۲۰۲۶).

[14]بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز کارگر و معلم، با تأکید بر نبرد اقتصادی و فرهنگی و اولویت مصرف کالای داخلی (مطابق با گزارش Xinhua، ۲ مه ۲۰۲۶).

[15] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به مناسبت هفته وحدت اسلامی (مطابق با گزارش Dawn News، ۳۱ اوت ۲۰۲۶).

فیروزه دلداری( پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)