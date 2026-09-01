بررسی دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره وحدت و اتحاد امت اسلامی در ژوهانسبورگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «دیدگاه رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه ای(ره) درباره وحدت و اتحاد امت اسلامی» در محل نمایندگی جامعةالمصطفی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با حضور سفیر، رایزن فرهنگی و علمای شیعه و اهل سنت با همکاری گروه جوانان شیعه آفریقای جنوبی در روز میلاد نبی مکرم(صلی الله علیه و آله) و امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.

در این نشست، سخنرانان به تشریح ابعاد مختلف دیدگاه رهبر شهید درباره وحدت امت اسلامی پرداختند و بر اهمیت همگرایی و همکاری میان مسلمانان تأکید کردند.

در سخنان ارائه‌شده تأکید شد که وحدت اسلامی صرفاً یک شعار مناسبتی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار جهان اسلام به شمار می‌رود.

سخنرانان با اشاره به برخورداری جهان اسلام از ظرفیت‌های گسترده انسانی، فرهنگی، علمی و اقتصادی تصریح کردند که در صورت گرفتارشدن مسلمانان در اختلافات مذهبی و قومی، امکان بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها کاهش خواهد یافت و جهان اسلام از دستیابی به بسیاری از فرصت‌های پیشرفت و اقتدار بازخواهد ماند.

دیپلماسی فرهنگی؛ زمینه‌ساز نزدیک‌تر شدن ملت‌های مسلمان

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به اهمیت تعامل میان کشورهای اسلامی، بر نقش دیپلماسی فرهنگی و گفت‌وگوهای بین‌مذهبی در نزدیک‌کردن ملت‌های مسلمان تأکید کرد.

در این نشست همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت علما، دانشگاهیان، مراکز فرهنگی و نسل جوان برای توسعه همکاری‌های اسلامی تأکید شد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به‌عنوان یکی از زمینه‌های تقویت ارتباط و همگرایی میان جوامع مسلمان مورد توجه قرار گرفت.

تأکید علمای شیعه و اهل‌سنت بر اشتراکات بنیادین

علمای شیعه و اهل‌سنت حاضر در نشست نیز دیدگاه‌های خود را درباره مفهوم وحدت، زمینه‌های تاریخی و دینی آن و مسئولیت عالمان مسلمان در این زمینه بیان کردند.

آنان با تأکید بر اشتراکات بنیادین مسلمانان، از جمله ایمان به خدای یگانه، قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص)، قبله مشترک و ارزش‌های اخلاقی اسلام، خواستار گسترش همکاری میان مساجد، مراکز اسلامی و نهادهای فرهنگی شدند.

سخنرانان همچنین تأکید کردند که احترام به تنوع مذهبی و فرهنگی، در کنار پایبندی به اصول مشترک، می‌تواند زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم و توانمند را فراهم کند و ظرفیت‌های مختلف جوامع اسلامی را در مسیر همکاری و پیشرفت قرار دهد.

پیشنهادهایی برای تقویت برنامه‌های وحدت‌آفرین

در بخش پایانی نشست، شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای استمرار گفت‌وگوهای بین‌مذهبی، برگزاری نشست‌های علمی مشترک، تبادل ظرفیت‌های فرهنگی و افزایش مشارکت جوانان و بانوان در برنامه‌های وحدت‌آفرین مطرح کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت تداوم گفت‌وگو میان پیروان مذاهب اسلامی و تقویت همکاری‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند و استمرار چنین برنامه‌هایی را در مسیر تعمیق وحدت و همگرایی امت اسلامی ضروری دانستند.

..........................

پایان پیام