پویش ملی «طنین صلوات» در اندونزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور دینی اندونزی پویش ملی «طنین صلوات ملت» را به مناسبت گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) راه‌اندازی کرد. این برنامه از ۳۱ آگوست آغاز شد و تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه دارد. پویش ملی طنین صلوات ملت بخشی از مجموعه آیین‌های بزرگداشت میلاد پیامبر اسلام(ص) در اندونزی در سال جاری به شمار می‌رود.

«ابو رخمد» مدیرکل ارشاد جامعه اسلامی وزارت امور دینی اندونزی، اعلام کرد که در چارچوب این پویش، از اقشار مختلف مردم این کشور دعوت شده است تا به‌صورت فردی یا گروهی در مساجد، نمازخانه‌ها، مدارس دینی، دانشگاه‌ها و حتی محیط‌های اداری به صلوات‌خوانی بپردازند.

او در مراسم آغاز برنامه‌های بزرگداشت میلاد پیامبر(ص) در شهر «جاکارتا» پایتخت کشور اندونزی گفت: این پویش مردم اندونزی را تشویق می‌کند تا با قرائت کتاب دلائل الخیرات، صلوات بیشتری بفرستند و با الهام از سیره پیامبر(ص)، برای کشور خود به صلوات‌خوانی بپردازند.

هدف‌گذاری برای مشارکت بیش از ۱.۷ میلیون نفر

به گفته ابو رخمد، برگزارکنندگان این برنامه هدف مشارکت یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۹۴۵ نفر از سراسر اندونزی را دنبال می‌کنند.

انتخاب این عدد نیز بی‌دلیل نیست. این رقم به‌صورت نمادین به تاریخ استقلال اندونزی یعنی ۱۷ آگوست ۱۹۴۵، اشاره دارد و پیوندی میان ارزش‌های دینی و هویت ملی این کشور ایجاد می‌کند.

از «دلائل الخیرات» تا بازخوانی سیره نبوی

وزارت امور دینی اندونزی علاوه بر برگزاری پویش سراسری صلوات، برنامه‌ای با عنوان بزرگداشت میلاد پیامبر(ص) و اجازه کبری برای قرائت کتاب دلائل الخیرات نیز برگزار کرده است.

در مراسم افتتاحیه این برنامه، «سیدی ادریس الفاسی» عالم دینی اهل شهر «فاس» مراکش و معاون رئیس دانشگاه «القرویین» به‌صورت آنلاین حضور داشت.

ابو رخمد درباره مفهوم اجازه برای قرائت این کتاب گفت که دریافت اجازه، شرط خواندن دلائل الخیرات نیست، بلکه بخشی از سنت انتقال دانش دینی، احترام به زنجیره استادان و عالمان و تبرک جستن از میراث علمی کسانی است که سنت محبت به پیامبر اکرم(ص) را منتقل کرده‌اند.

عشق به پیامبر(ص) با شناخت سیره او

یکی دیگر از برنامه‌های وزارت امور دینی اندونزی در این مناسبت، مطالعه سیره نبوی است که در قالب مجموعه‌ای از جلسات علمی با حضور علما برگزار می‌شود و به بررسی مراحل مختلف زندگی پیامبر اسلام(ص) اختصاص دارد.

مدیرکل ارشاد جامعه اسلامی وزارت امور دینی اندونزی بر اهمیت شناخت زندگی و مبارزات پیامبر اکرم(ص) تأکید کرد و گفت که عشق و محبت به رسول اکرم(ص) زمانی عمیق‌تر و پایدارتر خواهد شد که با شناختی گسترده و دقیق از زندگی و تلاش‌های ایشان همراه باشد.

صلوات؛ میراث مشترک ملت اندونزی

وزارت امور دینی اندونزی امیدوار است پویش طنین صلوات ملت به حرکتی فراگیر در سراسر این کشور تبدیل شود و مردم از منطقه «سابانگ» در غربی‌ترین نقطه اندونزی تا منطقه «مروکه» در شرق این کشور در آن مشارکت کنند.

ابو رخمد در پایان ابراز امیدواری کرد که صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم(ص) تنها به یک آیین مناسبتی محدود نشود و اخلاق و منش آن حضرت در زندگی اجتماعی و ملی مردم اندونزی بازتاب پیدا کند.

او گفت: امیدواریم طنین صلوات بر پیامبر اکرم(ص) بتواند اخلاق و منش ایشان را در زندگی ملت و اداره کشورمان جاری سازد.

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