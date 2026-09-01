به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر فرستاده ویژه استرالیا برای مقابله با اسلام‌هراسی امروز سه‌شنبه از راه‌اندازی نخستین شاخص ملی اسلام‌هراسی در این کشور خبر داد. ابتکاری مهم که با هدف سنجش و رصد نگرش‌های جامعه نسبت به مسلمانان و اسلام در سراسر استرالیا اجرا خواهد شد.

این شاخص به سفارش دفتر فرستاده ویژه استرالیا برای مقابله با اسلام‌هراسی و با همکاری مؤسسه پژوهشی «بنیاد اسکنلون» اجرا می‌شود و قرار است یک پایگاه داده ملی و معتبر برای شناخت بهتر عوامل شکل‌گیری پیش‌داوری و تعصب علیه مسلمانان در استرالیا، فراهم کند.

حرکت از روایت‌ها به سوی راهکارهای مبتنی بر داده

این پژوهش با هدف کمک به سیاست‌گذاری، طراحی برنامه‌های مقابله با تبعیض و تقویت مشارکت اجتماعی و انسجام جامعه انجام می‌شود.

شاخص جدید همچنین اطلاعات مستمری درباره نگرش مردم استرالیا نسبت به مسلمانان در میان گروه‌های جمعیتی مختلف، مناطق گوناگون و بسترهای اجتماعی متفاوت ارائه خواهد کرد.

پژوهشگران علاوه بر شناسایی عوامل افزایش‌دهنده خطر تبعیض علیه مسلمانان، شرایطی را نیز بررسی خواهند کرد که می‌تواند به تقویت احساس تعلق، پذیرش اجتماعی و مشارکت برابر در جامعه استرالیا کمک کند.

تأکید فرستاده ویژه بر اهمیت داده‌های دقیق

«آفتاب مالک» فرستاده ویژه استرالیا برای مقابله با اسلام‌هراسی با تأکید بر اهمیت شواهد معتبر برای مقابله مؤثر با این پدیده گفت: اقدام مؤثر به شواهد قوی نیاز دارد. شاخص ملی اسلام‌هراسی برای نخستین بار سنجشی جامع از نگرش‌ها نسبت به مسلمانان و اسلام در اختیار استرالیا قرار خواهد داد و کمک می‌کند که گفت‌وگو درباره این موضوع از روایت‌ها و نمونه‌های فردی فراتر رفته و به سمت راهکارهای مبتنی بر داده حرکت کند.

او افزود که این شاخص به دولت‌ها، نهادها و جوامع کمک خواهد کرد ماهیت و عوامل شکل‌گیری اسلام‌هراسی را بهتر بشناسند، سازوکارهای پاسخ‌گویی را تقویت کنند و اقدامات عملی برای افزایش فراگیری اجتماعی و انسجام جامعه انجام دهند.

نمونه‌گیری در سطح ملی

این پژوهش توسط مؤسسه پژوهشی بنیاد اسکنلون انجام خواهد شد و نمونه مورد بررسی آن به‌صورت ملی و نماینده جمعیت استرالیا انتخاب می‌شود.

نمونه مورد بررسی از میان اعضای یک پنل ملی نظرسنجی در استرالیا با عنوان «زندگی در استرالیا» انتخاب خواهد شد.

این روش قرار است امکان ارائه تصویری دقیق‌تر و قابل اتکاتر از نگرش‌های جامعه استرالیا نسبت به مسلمانان و اسلام را فراهم کند.

تمرکز بر انسجام اجتماعی و احساس تعلق

«آنتیا هنکاکس» مدیرعامل مؤسسه پژوهشی بنیاد اسکنلون، گفت که اندازه‌گیری نگرش‌ها در قالب یک چارچوب ملی و مبتنی بر نمونه نماینده جمعیت، اطلاعات مهمی درباره عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در استرالیا فراهم خواهد کرد.

او افزود: این پژوهش به ایجاد درک عمیق‌تر از نگرش‌های جامعه کمک می‌کند و از تلاش‌ها برای ساخت جامعه‌ای حمایت خواهد کرد که در آن همه افراد احساس امنیت، احترام و تعلق داشته باشند.

انتشار گزارش سالانه

نتایج این پژوهش قرار است که در قالب گزارشی سالانه با عنوان گزارش شاخص ملی اسلام‌هراسی در استرالیا، منتشر شود.

این گزارش می‌تواند منبعی برای سیاست‌گذاران، پژوهشگران، سازمان‌های اجتماعی و عموم مردم باشد و اطلاعات تازه‌ای درباره میزان و عوامل شکل‌گیری نگرش‌های منفی نسبت به مسلمانان در جامعه استرالیا ارائه کند.

راه‌اندازی این شاخص در حالی انجام می‌شود که مقامات استرالیایی تلاش می‌کنند برای شناخت و مقابله با اسلام‌هراسی، به جای تکیه صرف بر روایت‌ها و نمونه‌های پراکنده از داده‌های منظم و قابل سنجش استفاده کنند.

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