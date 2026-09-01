به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طلاب حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) در کابل در دیدار با یکی از نمایندگان وزارت دادگستری طالبان، نسبت به ادامه بستهبودن مسجد، مدرسه و کتابخانه این مجموعه اعتراض کرده و خواستار بازگشایی فوری آن شدهاند.
براساس منابع نزدیک، فردی به نام مولوی دانشیار از اعضای «کمیسیون تخنیکی» وزارت دادگستری طالبان، به دستور این وزارتخانه به حوزه خاتمالنبیین مراجعه کرده و بار دیگر موضوع تخلیه این مرکز مذهبی و آموزشی را مطرح کرده است.
حضور او با اعتراض طلاب روبهرو شد و شماری از آنان مشکلات خود را مستقیماً با وی در میان گذاشتند.
طلاب خطاب به نماینده وزارت دادگستری گفتند: «آیا ما فرزندان همین خاک و همین وطن نیستیم؟ گناه ما چیست که دروازههای مسجد و مدرسه دینیمان را به روی ما بستهاید و اینک دو ماه است که زیر تابش آفتاب سوزان، در فضای باز درس میخوانیم؟»
آنان همچنین پرسیدهاند: «مگر تعلیم و تعلم جرم است که درِ مدرسه و کتابخانهمان را بستهاید؟ مگر نماز خواندن در مسجد حرام است که دروازه مسجد خاتمالنبیین(ص) را به روی ما بستهاید؟ آیا ما شیعیان حق نداریم مدرسه و مسجد داشته باشیم؟»
طلاب از مولوی دانشیار خواستهاند این اعتراضها و درخواست بازگشایی حوزه را به وزیر دادگستری طالبان منتقل کند.
نزدیک به دو ماه از بستهشدن حوزه میگذرد
وزارت دادگستری طالبان در ۴ تیر ۱۴۰۵ بخشهای اصلی حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) را بست. هیئت امنای این مرکز در آن زمان اعلام کرد که مسجد، حسینیه، کتابخانه و مدارس دینی مردان و زنان این مجموعه مهر و موم شدهاند.
این اقدام در روزهای منتهی به عاشورا و تنها مدت کوتاهی پس از توقف فعالیت تلویزیون تمدن، یکی دیگر از نهادهای مهم شیعیان افغانستان، صورت گرفت و واکنشهای گستردهای در جامعه شیعه به همراه داشت.
شورای علمای شیعه افغانستان نیز در همان زمان از بستهشدن حوزه خاتمالنبیین، محدودیت بر نمادهای محرم و بازداشت شماری از مسئولان مساجد و حسینیههای شیعه ابراز نگرانی کرد و خواستار بازگشایی این مرکز شد.
اختلاف درباره مالکیت و وضعیت حقوقی حوزه
وزارت دادگستری طالبان پیشتر مدعی شده بود که حوزه خاتمالنبیین، دانشگاه خاتمالنبیین و تلویزیون تمدن به یک حزب سیاسی وابستهاند و بخشی از مجموعه نیز روی زمین دولتی ایجاد شده است.
مسئولان این مراکز این ادعاها را رد کردهاند. هیئت امنای حوزه هنگام بستهشدن مجموعه اعلام کرده بود که پرونده مورد اختلاف همچنان در دادگاه ویژه در دست بررسی است و در زمان مهر و موم حوزه، هنوز حکم نهایی و قطعی از مرجع قضایی صادر نشده بود.
منابع نزدیک به مجموعه خاتمالنبیین نیز گفتهاند زمین این مرکز در دوره حکومت پیشین بهعنوان یک مجموعه عامالمنفعه واگذار شده و اسناد قانونی برای آن وجود دارد. آنان همچنین وابستگی حوزه به حزب حرکت اسلامی را رد کردهاند.
ادامه بلاتکلیفی یکی از مهمترین مراکز دینی شیعیان
حوزه علمیه خاتمالنبیین(ص) از شناختهشدهترین مراکز دینی و علمی شیعیان در کابل است و علاوه بر مدرسه علوم دینی، مسجد، حسینیه و کتابخانه را نیز دربر میگیرد.
با گذشت نزدیک به دو ماه از بستهشدن بخشهای اصلی این مجموعه، براساس روایت طلاب، کلاسهای آنان هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و شماری از طلبهها ناچارند در فضای باز به تحصیل ادامه دهند.
تا زمان تنظیم این خبر، وزارت دادگستری طالبان درباره درخواست تازه طلاب برای بازگشایی حوزه و نتیجه مراجعه مولوی دانشیار توضیح عمومی تازهای منتشر نکرده است.
اعتراض طلاب در نهایت یک پرسش فراتر از اختلاف بر سر زمین یا مدیریت یک نهاد را مطرح میکند: اگر طالبان مدعی تأمین حقوق مذهبی همه شهروندان افغانستان است، چرا یکی از مهمترین مراکز آموزشی و عبادی شیعیان باید برای هفتهها بسته بماند و طلاب آن برای حق تحصیل و نمازخواندن در مسجد خود مطالبهگری کنند؟
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