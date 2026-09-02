۷۲ شهید و مجروح در جنایت آمریکا در حمله به مراسم عروسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با محکومیت شدید جنایت تروریستی آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک، اظهار کرد: این اقدام جنایتکارانه و تروریستی آمریکای جنایتکار، موجب تالم و تاسف عمیق دستگاه‌های اجرایی و مردم شد و بی‌شک عاملان این جنایت و حامیان آن در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند بود.

احمد نفیسی ضمن آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای تمامی مجروحان این حادثه و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و فداکارانه کادر بهداشت و درمان در رسیدگی به مجروحان و ارائه خدمات درمانی، تاکید کرد: این اقدامات مذبوحانه‌ که با هدف ایجاد ناامنی صورت گرفته، هرگز به هدف خود نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه در این حمله ناجوانمردانه تاکنون چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده اند گفت: متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت.

شهرستان بندری سیریک در ۲۰۳ کیلومتری‌ بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد و بعد از شهرستان بندری میناب در شرق استان هرمزگان و نوار ساحلی مَکُران واقع شده است‌ و موقعیت جغرافیایی آن باتوجه به اینکه هم در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و هم به دریای مَکُران (عمان) مشرف است، اهمیت قابل توجهی دارد.

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