به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در سی‌امین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، از بامداد امروز، ده‌ها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانه‌های راداری و محل‌ استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه‌های الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند.

همچنین، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست امریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی امریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده می‌کند.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد: حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت جنگی و آشکار کننده ماهیّت پلید «حقوق بشر امریکایی»است و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش به این جنایات دامنه دار و گسترده خواهد بود.

..........................

پایان پیام