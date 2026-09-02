به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رضوانی شهردار مراکشی‌تبار شهر «لوون» در بلژیک، با میزبانی دیدار تیم فوتبال این شهر مقابل باشگاهی از رژیم صهیونیستی در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا مخالفت کرد.

شهردار شهر لووِن (Leuven)، رسماً اعلام کرد که این شهر اجازه برگزاری دیدار فوتبال میان باشگاه «رویال یونیون سنت ژیل» و باشگاه اسرائیلی «هاپوئل بئر شبع» را نخواهد داد. این مسابقه قرار بود روز ۲۲ اکتبر در ورزشگاه «دین دریف» شهر لووِن برگزار شود.

به گزارش تلویزیون محلی «VRT»، این تصمیم در جریان نشست شورای شهر لووِن و در پی مطرح شدن پرسش‌هایی درباره ابعاد امنیتی این مسابقه با توجه به جنایات اخیر و کشتار شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی مطرح شد.

شهردار لووِن با تأکید بر موضع قاطع خود گفت: «این مسابقه در لووِن برگزار نخواهد شد. ما توان تضمین امنیت این بازی را نداریم.» وی افزود که رویکرد مدیریت شهری در قبال چنین مسائلی ثابت بوده و پیش از این نیز از برگزاری برخی مسابقات دیگر در این ورزشگاه به‌دلیل ملاحظات امنیتی جلوگیری شده است.

باشگاه یونیون که این ورزشگاه را برای بازی‌های اروپایی خود انتخاب کرده بود، اعلام کرد تصمیم شهردار را پذیرفته و جست‌وجو برای یافتن ورزشگاهی جایگزین جهت برگزاری این دیدار را آغاز کرده است. این در حالی است که دیدارهای خانگی این باشگاه مقابل سایر رقبای اروپایی (مانند سلتیک و رئال سوسیداد) بدون مشکل در لووِن برگزار خواهد شد.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌ها، اعتراضات مردمی و حساسیت‌های افکار عمومی اروپا نسبت به حضور تیم‌ها و ورزشکاران رژیم غاصب صهیونیستی در میادین بین‌المللی به‌دلیل اقدامات سبعانه در منطقه و نقض حقوق بشر شدت یافته و تدابیر امنیتی پیرامون این مسابقات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

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