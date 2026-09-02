حمله مقتدرانه سپاه پاسداران به محل اسکان فرماندهان آمریکایی در پایگاه علی السالم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم کویت اعلام کرد: مردم شریف و کریم کویت؛ شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک‌کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و ۴ نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند

این اطلاعیه افزود: در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار امریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی – پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده امریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.

سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.

این اطلاعیه افزود: مردم شریف کویت؛ شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب می دانید. آنچه برای ما دردآور و نگران کننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودک کش و تروریست امریکاست.

این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار امریکایی است. به امید نابودی سلطه امریکا و رژیم سفاک صهیونی و آزادی و استقلال مردم شریف کویت از اشغالگران متجاوز.

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