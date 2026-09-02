به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شب گذشته در جنایتی آشکار ارتش تروریستی آمریکا چندین نقطه در جنوب ایران به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان را مورد هدف قرار داد.

در یکی از این جنایت‌ها یک مجلس عروسی در سیریک هدف قرار گرفت که تعدادی از هموطنان در پی این حمله شهید و مجروح شدند.

بعد از این جنایت، رسانه‌های معاند و ضدانقلاب به‌عنوان بازوهای رسانه‌ای ارتش تروریستی آمریکا به‌خط شدند تا حمله جنایتکاران آمریکایی به خانه‌های مردم و محل عروسی را توجیه کنند، اقدامی که در حمله آمریکا به مدرسه میناب نیز شاهد آن بودیم.

این رسانه‌ها تلاش کردند تا اینطور القاء کنند که هدف آمریکا در این حمله دکل مخابراتی در این منطقه بوده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصلهٔ دکل مخابراتی تا محل برگزاری عروسی در منطقهٔ کوهستک سیریک، حدود ۱۳۶ متر است. این در حالی است که سلاح‌ های هدایت‌ شوندهٔ متداول آمریکایی در شرایط عادی، خطای دایره‌ای احتمالی در حدود ۵ متر دارند؛ و حتی در صورت اختلال در سیگنال جی‌پی‌اس، این خطا معمولاً حداکثر تا ۳۰ متر گزارش شده است.

اگرچه طبق مستندات ادعای رسانه‌های معاند مبنی بر هدف‌گیری دکل در همسایگی منزل مسکونی، کاملاً بی‌اساس بوده و با واقعیت فاصله دارد؛ اما رسانه‌ها طبق تقسیم وظایف، میان عناصر و عوامل تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونیستی به ایفای نقش خود در ضربه زدن به ایران و مردم کشورمان هستند.

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