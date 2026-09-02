به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دشمن هیچ فرصتی را برای خالی کردن خشم و جنون خود بر سر روستاهای جنوب لبنان از دست نمی‌دهد. شب گذشته، هم‌زمان با حملاتی که آمریکا علیه جنوب ایران انجام داد، نیروهای رژیم صهیونیستی از این فرصت استفاده کردند و جنگنده‌های آن‌ها مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه مناطق «النبطیه الفوقا» و «عربصالیم» انجام دادند. توپخانه این رژیم نیز تپه علی الطاهر را به‌شدت گلوله‌باران کرد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در میان اهداف این حملات، خانه یکی از مسئولان گروه پیشاهنگی در النبطیه الفوقا نیز قرار داشت. با این حال، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان این حملات را در حدی ندانستند که نیاز به صدور بیانیه یا حتی اشاره‌ای به این تجاوزها داشته باشد.

شب پرتنش در نبطیه

ساکنان شهر نبطیه و شهرک‌ها و روستاهای اطراف آن، شب طولانی دیگری را در سایه حملات هوایی و گلوله‌باران شدید سپری کردند. حملاتی که فضای منطقه را مملو از تنش و هراس کرد.

پس از نیمه‌شب، در حالی که توجه‌ها به منطقه خلیج فارس و حملات آمریکا علیه ایران معطوف بود، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی مجموعه‌ای از حملات هوایی را به محله «الرویس» در شهرک «النبطیه الفوقا» انجام دادند و شماری دیگر از خانه‌های غیرنظامیان را هدف قرار داده و ویران کردند.

حمله به قبرستان عربصالیم

همچنین بامداد امروز، شهرک «عربصالیم» هدف یک حمله هوایی قرار گرفت. این حمله اتاقی متعلق به موقوفه قبرستان شهرک را هدف قرار داد و آن را ویران کرد. این اتاق محل نگهداری تجهیزات حفاری و وسایل نقلیه کوچک مورد استفاده برای حفر قبرها بود.

این حمله همچنین خسارت‌های زیادی به آرامگاه‌های قبرستان وارد کرد و سنگ‌قبرهای شمار زیادی از آنها شکست. شیشه ده‌ها خانه اطراف محل حمله نیز در اثر انفجارها خرد شد و ساکنان شهرک ساعات پرتنش و هراس‌آوری را پشت سر گذاشتند.

هدف قرار گرفتن خانه یک مسئول پیشاهنگی

هم‌زمان، یک پهپاد رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه با شلیک یک موشک هدایت‌شونده، خانه «حیدر حومانی» از مسئولان گروه پیشاهنگی «الرساله» را در محله الرویس در شهرک النبطیه الفوقا هدف قرار داد که این حمله تلفاتی نداشته است.

گلوله‌باران توپخانه‌ای و استفاده از فسفر سفید

در همین حال، توپخانه رژیم صهیونیستی در طول شب به‌شکلی شدید و متمرکز، ارتفاعات علی الطاهر و اطراف تپه الدبشه در بخش‌های شمالی شهرک النبطیه الفوقا همچنین دوحه کفررمان و حومه میفدون و زوطر الشرقیه را گلوله‌باران کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی در این حملات از گلوله‌های فسفری استفاده کردند. سلاحی که استفاده از آن علیه غیرنظامیان و در شرایط مشمول ممنوعیت‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار می‌گیرد.

تیراندازی سنگین در حومه زوطر الشرقیه

صبح امروز نیز حومه شهرک «زوطر الشرقیه» هدف تیراندازی با مسلسل‌های سنگین قرار گرفت.

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