اقدام آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به حملات شب گذشته آمریکایی‌ها علیه مراکز غیرنظامی به خصوص شهادت جمعی از هموطنان مان در یک مراسم عروسی در جزیره سیریک، با یادآوری جنایت این کشور در میناب و لامرد، در حساب شخصی خود نوشت:

مدرسه میناب: کودکان قتل‌عام شدند.

سالن ورزشی لامرد: بچه‌ها سلاخی شدند.

عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانواده‌هایشان کشته شدند.

اگر قدرتی مثل شیطان عمل کند، مثل شیطان هدف انتخاب کند و مثل شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است.

اگر همان قدرت، شیطانِ کوچک‌تری را که دقیقاً همین کارها را می‌کند حمایت و سپر کند، آن‌وقت خودش «شیطان بزرگ» است.

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