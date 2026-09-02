صلیب سرخ: نظام درمانی افغانستان در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری بین‌الکللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یاسمین پرز دسیموز، مدیر عملیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه در کابل هشدار داد که مردم افغانستان برای زنده‌ماندن با نیازهای گسترده بشردوستانه، نظام درمانی در حال فروپاشی و بیکاری بالا روبه‌رو هستند.

او تأکید کرد افغانستان با وجود نیازهای شدید، از کانون توجه رسانه‌ها و گفت‌وگوهای سطح بالای بین‌المللی خارج شده و جامعه جهانی نباید مردم این کشور را تنها بگذارد. دسیموز گفت: «مردم افغانستان به حمایت ملی و بین‌المللی نیاز دارند.»

به گفته وی، افغانستان همچنان یکی از پنج عملیات بزرگ صلیب سرخ در جهان است، اما کاهش بودجه این نهاد را مجبور کرده برای ادامه حضور در کنار مردم تصمیم‌های دشواری اتخاذ کند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال حاضر از ۴۶ مرکز درمانی و هفت مرکز توان‌بخشی در سراسر افغانستان حمایت می‌کند.

این مقام ارشد صلیب سرخ همچنین نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، از جمله ممنوعیت آموزش فراتر از مقطع ابتدایی، ابراز نگرانی کرد و گفت اگر نسل جدید دختران آموزش نبینند، نیروی جایگزین برای کارکنان زن بخش سلامت وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که آینده خدمات درمانی به زنان افغانستان را تهدید می‌کند.

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