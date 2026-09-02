به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم قاسمی‌زادیان، مدیر اداره آموزش مرکز رشد و آموزش‌های آزاد جامعه‌الزهرا(س) با اشاره به برگزاری چهارمین دوره فرزانگان در تابستانه مرکز رشد و آموزش‌های آزاد، گفت: چهارمین دوره کارگاره‌های نخبگانی با عنوان بسته آموزشی پژوهشی فرزانگان ۴، با حضور ۹۳۲ نفر دوره، از ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، به طور رسمی آغاز به کار کرد. این رویداد آموزشی با هدف لبیک به تاکیدهای قائد شهید، در توجه به جامعه نخبگان و ارتقای مهارت‌های کلیدی و تخصص‎‌گرایی، بستری پویا برای هم‌افزایی نخبگان فراهم آورده است.

وی ادامه داد: این دوره به سفارش و همکاری اداره نخبگان و استعدادهای برتر جامعه‌الزهرا (سلام‌الله‌علیها) در ۳۵ عنوان تخصصی کارگاه محور، به صورت فشرده و منسجم طراحی شده است. در این دوره استادان دانش را نه تنها به صورت نظری، بلکه در قالب مهارت‌های کاربردی به شرکت کنندگان منتقل می‌کنند.

مدیر اداره آموزش مرکز رشد و آموزش‌های آزاد بیان داشت: سرفصل‌های آموزشی این دوره، با نگاهی جامع به نیازهای روز نخبگان و کنشگران فرهنگی، در محورهای فناوری‌های نوین، مهارت‌های نرم، فنون تدریس، مبانی اعتقادی و معرفتی با رویکرد کارآمدی نخبگان در کارویژه‌های تخصصی طلاب تدوین شده است.

قاسمی‌زادیان افزود: این چرخه آموزشی هدفمند، می‌کوشد تا با پیوند میان دانش و میدان عمل، مسیر تعالی نخبگان را برای نقش آفرینی موثر در عرصه‌های تخصصی هموار سازد. رشد قابل توجه کارگاه‌ها و استقابل فراگیران از این دوره، نشان از ضرورت کارگاه‌های تخصصی پژوهش محور دارد.

گفتنی است؛ علاقمندان می‌توانند با عضویت در کانال مرکز رشد و آموزش‌های آزاد به نشانی https://eitaa.com/ama_jz در جریان به روزترین برنامه‌های آموزشی این مرکز قرار گیرند.

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