به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) در دیدار با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، اعلام کرد مسکو از نگرانی‌های دوشنبه درباره تحولات افغانستان آگاه است.

پوتین گفت: «ما از نگرانی‌های شما درباره آنچه در کشور همسایه، افغانستان، در جریان است آگاه هستیم و در این زمینه و سایر مسائل امنیتی با شما در تماس نزدیک قرار داریم.»

رئیس‌جمهور روسیه روابط دو کشور را در سطح «مشارکت راهبردی و ائتلاف» توصیف کرد و افزود همکاری‌های امنیتی یکی از محورهای اصلی روابط مسکو و دوشنبه است.

این اظهارات در حالی بیان شد که تاجیکستان به‌عنوان همسایه شمالی افغانستان، همواره نسبت به وضعیت امنیتی مرزهای مشترک و احتمال نفوذ گروه‌های مسلح ابراز نگرانی کرده است.

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