مهدی رنجبر در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا در فارس، با اشاره به کارکردهای مبانی فرهنگی در شکل‌گیری اندیشه‌های اجتماعی گفت: تقویت هویت ایرانی–اسلامی در نسل جوان با ابزار هنر دارای اثرگذاری بیشتری است و رویدادهای فرهنگی در همین جهت تعریف می‌شوند.

رنجبر با اشاره به آسیب‌شناسی بحران هویت در مقیاس جهان، اظهار کرد: امروزه نسل جوان در دهکده جهانی قدم می‌زند و تشدد فرهنگ‌ها و تعدد هنجارهای اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز کمرنگ شدن آداب، رسوم و باورهای بومی در نسل جوان شود، به همین دلیل باید با نگاهی هنرمندانه جوان ایرانی را با پیشینه غنی تمدن ایرانی–اسلامی آشنا کرد و ابزار فرهنگ از تاثیرگذاری عمیقی در این حوزه برخوردار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: جاذبه فرهنگ ایرانی و اسلامی برای مقابله با مضامین پوشالی بسیار غنی است و رهبر شهید انقلاب خواستار جهاد تبیین در همه عرصه‌ها با اولویت فرهنگ بودند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس تاکید کرد: با ایجاد فضای تعاملی و گفت‌وگوی میان‌نسلی می‌توانیم به این هدف فاخر جامهٔ عمل بپوشانیم.

رنجبر بیان کرد: گشایش دالان گفت‌وگو با نسل جوان امروز ساده نیست و در پرتو نگاهی هنرمندانه محقق خواهد شد.

فرهنگ شیراز در تراز جهانی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه تمدنی شیراز گفت: شیراز به عنوان شهر دین، حماسه و هنر دارای پیشینه تمدنی سترگی در بلندای تاریخ است و سرمایه‌های اجتماعی بر این پشتوانه‌های غنی باور داشته و از تولید محتوای فاخر استقبال می‌کنند.

وی با تاکید بر این موضوع که در تقابل قرار دادن سومین حرم اهل بیت (ع) و پایتختی فرهنگی ایران از توطئه دشمنان است، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب با اطلاق عناوین شیراز، شهر دین، حماسه و هنر این دسیسه دشمنان را نقش بر آب کردند.