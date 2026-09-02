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پوستر رسمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ رونمایی شد

۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
کد مطلب: 1860551
پوستر رسمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ رونمایی شد

در آستانه برگزاری اختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰، روابط عمومی این رویداد سینمایی، از پوستر رسمی این دوره رونمایی کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

این دوره از جشنواره با تمرکز بر سه محور اصلی «ملی: نبرد برای آینده»، «بین‌الملل: نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه: نبرد برای وطن» میزبان آثار هنرمندان خواهد بود.

براساس اعلام دبیرخانه، آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره در قالب‌های «داستانی»، «انیمیشن» ، «هوش مصنوعی» و «مستند» به رقابت می‌پردازند.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت جشنواره به نشانی 100fest.com امکان‌پذیر است.

پوستر رسمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ رونمایی شد

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