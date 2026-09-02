به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این دوره از جشنواره با تمرکز بر سه محور اصلی «ملی: نبرد برای آینده»، «بین‌الملل: نبرد برای کودکان جهان» و «ویژه: نبرد برای وطن» میزبان آثار هنرمندان خواهد بود.

براساس اعلام دبیرخانه، آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره در قالب‌های «داستانی»، «انیمیشن» ، «هوش مصنوعی» و «مستند» به رقابت می‌پردازند.

کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت جشنواره به نشانی 100fest.com امکان‌پذیر است.

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