به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی‌نسب چهارشنبه در همایش یاوران وقف بیان کرد: استان فارس هم از نظر تعدد و کثرت مساحت موقوفات و هم از نظر به‌روزرسانی نیات واقفین و خدمات ارزشمندی که در حال انجام است، جزو استان‌های ممتاز کشور محسوب می‌شود که این جایگاه، درخور شان فرهنگی و مذهبی این دیار است.

وی افزود: با توجه به نظارتی که مجموعه دادگستری استان فارس بر برخی موقوفات دارد، لازم می‌دانم از تلاش‌های خوب مدیرکل اوقاف و تمام همکاران ایشان در سراسر استان برای استفاده بهینه و تبدیل به احسن کردن موقوفات تقدیر کنم.

تاکید بر تطبیق نیات با نیازهای جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با تاکید بر ضرورت تطبیق نیات با نیازهای جامعه امروز بیان کرد: یکی از موضوعات مهم این است که گاهی نیات قدیمی واقفین، به دلیل محدودیت‌های شرعی و حقوقی در مقام اجرا، امکان پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه را ندارند؛ در حالی که ضرورت‌های امروز ما در مسیری دیگر است.

وی افزود: انتظار می‌رود متولیان اوقاف با گوشزد کردن نیازهای واقعی جامعه در حوزه‌های بهداشتی، علمی، فنی، امنیتی و محیط‌زیستی، فضا را برای هدایت نیات واقفین به سمت رفع این نیازها فراهم کنند تا موقوفات در مسیر درست و مورد نیاز جامعه سوق داده شود.

وقف، تاسیسی دینی با پیشینه‌ای ارزشمند

رئیس‌کل دادگستری فارس با اشاره به اهمیت تاریخی این سنت دینی تصریح کرد: وقف یک تاسیس دینی است که یکی از نخستین منجیان و مروجان آن، مولای متقیان امیرالمومنین (ع) بودند، بنابراین باید تلاش کنیم تا این فرهنگ به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب خاطرنشان کرد: تصور غلطی است که وقف را صرفا محدود به ساخت بناهای بزرگ بدانیم، بلکه هر مهارت، آموزش، کلاس درس، کتابت یا کار علمی نیز می‌تواند مصداق وقف باشد و ما باید با همت همگانی، این ظرفیت عظیم را برای پاسخگویی به نیازهای گسترده امروز از توسعه مراکز درمانی گرفته تا حمایت از جوانان و حفظ محیط زیست، به کار بگیریم.

ضرورت همسویی نیات واقفین با نیازهای نوین جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی موقوفات، اظهار کرد: همسویی نیات خیرین با نیازهای روز جامعه می‌تواند تحولی انقلابی در بهره‌وری از موقوفات و رفع مشکلات مردم ایجاد کند.

وی بیان کرد: چنانچه بتوانیم نیات واقفین را با نیازهای جاری جامعه تطبیق دهیم، شاهد یک دگرگونی انقلابی در بهره‌برداری از عواید موقوفات خواهیم بود. عزیزانی که با اقدام خیرخواهانه خود، شخصیت و نام‌شان را جاودانه کرده‌اند باید مورد تکریم قرار گیرند، چرا که نام واقفین بزرگی همچون مرحوم نمازی همواره با نیکی یاد می‌شود و تا زمانی که این آثار باقی است، ثواب آن به واقف می‌رسد و این ماندگاری بهترین توشه برای دیار باقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب با تشویق عموم مردم به انجام امور خیر و دستگیری از نیازمندان تصریح کرد: کمک به هر نیازمند و انجام هر کار خیری، در واقع بخشی از بار مسئولیت انسان را در مسیر کمال سبک می‌کند و پیش از آنکه خود فرد به مقصد نهایی برسد، کارهای خیر او پیش‌دستی کرده و به مقصود رسیده است.