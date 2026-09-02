به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در نشست خبری تشریح ویژه‌برنامه‌های سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم و ایام معصومیه، ضمن تقدیر و تشکر از خبرنگاران و اصحاب رسانه بابت خدمات و همراهی‌های آنان، اظهار داشت: از خدمات شایسته اصحاب رسانه و همراهی و همکاری آنان در گذشته و حال تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم همواره سالم و موفق باشند.

وی در ادامه با تبریک میلاد سراسر نور و سرور پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، افزود: هفته‌ای که به مناسبت این میلادهای مبارک، «هفته وحدت» نامیده شده است، فرصت ارزشمندی برای بهره‌مندی از پیام وحدت‌بخش و راهبردی رهبر معظم انقلاب بود که در این ایام از آن بهره‌مند شدیم.

۲۳ ربیع‌الاول؛ سالروز ورود تمدن‌ساز حضرت معصومه(س) به قم

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به قرار گرفتن در آستانه ۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، تصریح کرد: این روز به واسطه ورود ارزشمند، مبارک و تمدن‌ساز حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، «روز قم» نیز نامیده شده است.

وی افزود: امسال نخستین سالی است که در این ایام با فقدان شهادت رهبر عزیزمان و قائد شهیدمان و همچنین شهدایی از فرماندهان، دانشمندان و مردم مظلوم و کودکان مظلوم در سراسر ایران، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب، مواجه هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: از خداوند متعال برای همه این شهدا مغفرت و رضوان الهی را مسئلت می‌کنیم و به روح همه شهدا، امام شهیدان، فرماندهان، رهبر شهید و همه شهدا فاتحه‌ای همراه با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) تقدیم می‌کنیم.

وی با اشاره به تعدد و تنوع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، خاطرنشان کرد: به دلیل ضیق وقت تلاش می‌کنم به صورت مختصر و سریع، شاخص‌ترین برنامه‌ها را معرفی کنم تا در ادامه از سخنان مدیر محترم عالی حرم مطهر و مدیر محترم تبلیغات نیز بهره‌مند شویم؛ چراکه اصل این جلسه برای اصحاب رسانه است.

اجتماع مردم قم و حرکت کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س)

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم اظهار داشت: شنبه، چهاردهم شهریورماه، مصادف با ۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه(س) به قم است.

وی افزود: صبح امروز از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ مراسم خطبه‌خوانی خادمان را با حضور برخی شخصیت‌ها و مسئولان استانی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار کردیم و در این مراسم از سخنرانی تولیت محترم و امام جمعه، حضرت آیت‌الله سعیدی، بهره‌مند شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف ادامه داد: روز شنبه، چهاردهم شهریورماه، اجتماع مردم قم در مسجد فاطمه الزهرا(س) واقع در چهارراه معصومه، خیابان شاه‌ابراهیم، از ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

وی گفت: پس از برگزاری مراسم، حدود ساعت ۸ صبح و کمی بعد از آن، حرکت کاروان مردمی که نماد ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم است، از این مسجد به سمت حرم مطهر را شاهد خواهیم بود.

حرکت کاروان شادی از بیت‌النور

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به برگزاری همزمان کاروان شادی مردم قم از بیت‌النور، خاطرنشان کرد: همزمان با این برنامه، حرکت کاروان شادی مردم از بیت‌النور، مکانی که حضرت فاطمه معصومه(س) در مدت اقامت خود در قم در آنجا حضور داشتند، به سمت حرم مطهر انجام خواهد شد.

وی افزود: کاروان شادی مردمی از بیت‌النور نیز ساعت ۸ صبح حرکت خود را به سمت حرم مطهر آغاز می‌کند.

برگزاری جشن‌های حرم مطهر از سالروز ورود حضرت معصومه(س) تا میلاد امام حسن عسکری(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف با اشاره به برنامه‌های حرم مطهر در ایام پیش‌رو اظهار داشت: از شب سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) تا شام میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع)، ایام شادی و سرور اهل‌بیت(ع) و مناسبت‌های مبارکی را پیش رو داریم.

وی ادامه داد: علاوه بر سالروز ورود حضرت معصومه(س)، ۲۵ ربیع‌الاول، طبق نقل‌ها، بزرگداشت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است و در ادامه نیز هشتم ربیع‌الثانی، مصادف با ۲۹ شهریورماه، ولادت حضرت امام حسن عسکری(ع) قرار دارد.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح کرد: از سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) تا میلاد امام حسن عسکری(ع)، در حرم مطهر برنامه‌های جشن و سرور با حضور زائران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه‌ها هر شب در شبستان امام خمینی(ره)، محل برگزاری مراسم‌های حرم مطهر، برگزار خواهد شد.

برگزاری «کرسی تلاوت فاطمی»

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف یکی از ویژه‌برنامه‌های این ایام را «کرسی تلاوت فاطمی» عنوان کرد و گفت: این برنامه ۱۵ شهریورماه، پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور قاریان برجسته برگزار می‌شود.

وی افزود: در این کرسی تلاوت، علاوه بر قرائت قرآن کریم، آیاتی که تلاوت می‌شود شرح و تبیین خواهد شد.

حضور «هادیان کریمه» در حرم مطهر

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به حضور هادیان کریمه در حرم مطهر گفت: در این ایام، هادیان کریمه از حدود دو ساعت قبل از نماز تا دو ساعت بعد از نماز در خدمت زائران خواهند بود.

وی افزود: فضلا و روحانیون در قالب هادیان کریمه، با زائران گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره خواهند داشت و موضوعات مختلف مورد علاقه زائران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف تصریح کرد: موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگوها عمدتاً فرهنگی، دینی و اجتماعی است و این برنامه هم در بخش خواهران و هم در بخش برادران برگزار می‌شود.

اعزام سفیران کریمه به ۲۴ استان کشور

وی با اشاره به برنامه اعزام سفیران کریمه گفت: یکی دیگر از برنامه‌های این ایام، اعزام سفیران کریمه است که در سه گروه انجام می‌شود.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: در یک بخش، خادمان آقا به ۲۴ تا ۲۵ استان کشور اعزام می‌شوند و در جمع مردم حضور پیدا می‌کنند تا به تعبیر من، فضای معنوی حرم مطهر و عطر معنوی آن را به سراسر کشور منتقل کنند.

وی افزود: همچنین در این ایام شاهد حضور خادمان بانو و سفیران کریمه خواهیم بود که هر شب در مواکب و جمع‌های مردمی در خیابان‌ها، به‌ویژه در مواکب ویژه بانوان، حضور پیدا می‌کنند و ضمن خداقوت و تشکر از خدمت‌رسانی مردم، تبرکات حرم مطهر را نیز ارائه می‌کنند.

اعزام مربیان کودک و نوجوان به مدارس

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف از اعزام کاروانی از مربیان فرهیخته کودک و نوجوان به مدارس استان خبر داد و گفت: سفیران کریمه در قالب «کاروان همسایه» به مدارس استان اعزام می‌شوند و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی را در مدارس اجرا می‌کنند.

وی افزود: در این برنامه‌ها موضوعاتی مانند حرم‌شناسی، شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین معرفی علما و مشاهیری که در حرم مطهر مدفون هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد.

اجرای طرح «یک روز خوب، یک حس خوب»

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: برای عموم زائران و کاروان‌های زیارتی که به حرم مطهر مشرف می‌شوند نیز برنامه حرم‌شناسی و معرفی شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) و علمای مدفون در حرم برگزار خواهد شد.

وی همچنین از اجرای اردوی «یک روز خوب، یک حس خوب» ویژه دانش‌آموزان خبر داد و گفت: دانش‌آموزانی از قم و دیگر استان‌ها در این قالب به حرم مطهر مشرف می‌شوند و یک برنامه فرهنگی و معرفتی و یک بسته زیارت با معرفت برای آنان ارائه خواهد شد.

برپایی موکب «مهر بانو»

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف با اشاره به برنامه «موکب مهر بانو» گفت: این موکب ویژه دختران نوجوان و جوان است که توسط امور فرهنگی خواهران حرم مطهر برگزار می‌شود.

وی افزود: موکب «مهر بانو» از ۳۰ شهریورماه تا دوم مهرماه به مدت چهار روز در حرم مطهر فعال خواهد بود.

برنامه‌های ویژه زائران بین‌المللی

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به حضور زائران بین‌المللی در حرم مطهر اظهار داشت: برای کاروان‌های بین‌المللی و زائرانی که از سراسر دنیا به حرم مطهر مشرف می‌شوند، در این ایام ویژه‌برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برای زائران عرب‌زبان، اردوزبان، آذری‌زبان و دیگر گروه‌های زائران بین‌المللی، برنامه‌های ویژه فرهنگی و مراسمی برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقه مجازی «نقش ویژه»

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف در ادامه به برنامه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه‌ها، مسابقه مجازی «نقش ویژه» است که در کانال «معصومانه» ارائه می‌شود؛ کانالی که ویژه خواهران در حرم مطهر است.

وی افزود: در این مسابقه مجازی، نقش زنان در تاریخ تشیع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

پویش مجازی «اخت‌الرضا»

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) همچنین از برگزاری پویش مجازی «اخت‌الرضا» خبر داد و اظهار داشت: در این پویش، تولید محتوای تعاملی که در بستر شبکه‌های مجازی ارائه می‌شود، محور کار خواهد بود.

وی ادامه داد: طراحی و انتشار محتوای گرافیکی در فضای مجازی و سایت آستان مقدس نیز با هدف اطلاع‌رسانی عمومی و استفاده عموم از کلیپ‌های رسانه‌ای انجام خواهد شد.

پویش «رهبر شهید هم این‌چنین بود»

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف یکی دیگر از برنامه‌های امسال را پویش «رهبر شهید هم این‌چنین بود» عنوان کرد و گفت: این برنامه امسال به صورت ویژه با محوریت سیره شهیدان، به‌ویژه امام شهید، برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش از ۱۳ تا ۳۱ شهریورماه فعال خواهد بود.

مسابقه شخصیت‌شناسی حضرت معصومه(س)

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به برگزاری مسابقه شخصیت‌شناسی حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: این مسابقه هم به صورت حضوری برای عموم زائران و هم در فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: محور این مسابقه، شناخت حضرت فاطمه معصومه(س)، آشنایی با زندگی ایشان و همچنین سیره و سبک زندگی آن حضرت است.

تخفیف ویژه آثار انتشارات زائر

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف خاطرنشان کرد: برنامه‌های متعددی برای این ایام پیش‌بینی شده که از جمله آنها می‌توان به ارائه ویژه کتاب‌های انتشارات زائر با تخفیف ویژه برای زائران اشاره کرد.

آغاز ایام معصومیه از ۱۰ ربیع‌الثانی

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ایام معصومیه اظهار داشت: پس از ایام جشن، شادی و سرور که از ۲۳ ربیع‌الاول تا هشتم ربیع‌الثانی و همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه(س) و موالید ائمه اطهار(ع) است، از دهم تا دوازدهم ربیع‌الثانی، ایام معصومیه را در قم و حرم مطهر خواهیم داشت.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: این سه روز، ایام بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) است و در این ایام طبیعتاً با توجه به تقارن زمانی، موضوع روایت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق روایتی که رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را ۴۵ روز بعد از رحلت پیامبر(ص) می‌داند، این ایام با سیزدهم ربیع‌الثانی نیز مقارن می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف گفت: شاید مردم در ایران با این مناسبت کمتر مأنوس باشند، اما در عراق و حوزه‌های علمیه نجف و کربلا این ایام مورد توجه قرار دارد و مجالس عزای اهل‌بیت(ع) در آن برگزار می‌شود.

برگزاری سه شب مراسم عزاداری ویژه ایام معصومیه

وی تصریح کرد: در ایام معصومیه که در تطبیق با تاریخ شمسی، ۳۱ شهریور، اول مهر و دوم مهرماه خواهد بود، سه روز و سه شب برنامه‌های ویژه عزاداری با حضور سخنرانان برجسته و مداحان برجسته کشوری برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: جزئیات این برنامه‌ها و اسامی سخنرانان و مداحان به صورت کامل اطلاع‌رسانی و در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

اهتزاز پرچم عزای فاطمی بر فراز گنبد مطهر

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف از برگزاری آیین اهتزاز پرچم عزای فاطمی خبر داد و گفت: عصر ۳۰ شهریورماه، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰، یعنی حدود یک ساعت پیش از مغرب، آیین اهتزاز پرچم عزای فاطمی بر فراز گنبد مطهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در آستانه شب بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.

حرکت دسته عزای خادمان و مردم قم به سمت حرم مطهر

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به برگزاری دسته عزای خادمان و مردم قم اظهار داشت: طبق سنت هر ساله، سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه که مصادف با روز بزرگداشت رحلت حضرت فاطمه معصومه(س) است، از ساعت ۸ صبح مراسمی در مسجد اهل‌بیت(ع) در محدوده میدان میر و ۴۵ متری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از سخنرانی، دسته عزای مردم و خادمان به سمت حرم مطهر حرکت می‌کند و در ایوان آینه به عزاداری خود پایان خواهد داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف تأکید کرد: این مراسم صبح سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه از ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم عزاداری ویژه زائران غیرایرانی

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه زائران غیرایرانی در ایام معصومیه گفت: همان‌گونه که اشاره شد، برای زائران آذری‌زبان، عرب‌زبان، اردوزبان و دیگر ملیت‌ها نیز در این ایام برنامه‌های ویژه عزاداری در حرم مطهر برگزار خواهد شد.

برگزاری روضه بانوان در شبستان امام خمینی(ره)

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) همچنین از برگزاری مجالس روضه ویژه بانوان خبر داد و گفت: مجالس باشکوه روضه بانوان ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه اول مهرماه و پنجشنبه دوم مهرماه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

آیین سنتی خطبه‌خوانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام والمسلمین مشرف در پایان از برگزاری آیین سنتی خطبه‌خوانی خادمان حرم مطهر خبر داد و اظهار داشت: این آیین که در گذشته از آن با عنوان «شمعدان‌گردانی» نیز تعبیر می‌شد، با حضور خادمان و تولیت محترم حرم مطهر برگزار می‌شود.

وی افزود: علاوه بر تولیت محترم و خادمان، علما و مسئولان نیز در این برنامه حضور خواهند داشت و این مراسم یکی از برنامه‌های بسیار باشکوه حرم مطهر خواهد بود.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: آیین خطبه‌خوانی خادمان، شام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س)، شام سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه، ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم بتوانیم در ایام پیش‌رو خدمت شایسته‌ای به عموم زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) ارائه کنیم.

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