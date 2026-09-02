به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح، مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، در نشست خبری تشریح ویژه‌برنامه‌های سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم و ایام معصومیه، ضمن تبریک اعیاد و سالروز ورود بانوی کرامت به شهر قم، یاد و خاطره امام شهید، فرماندهان شهید و شهدای دانش‌آموز و مردم مظلوم میناب را گرامی داشت و اظهار داشت: امیدواریم به‌زودی شاهد پیروزی اسلام باشیم.

وی با اشاره به تاریخ ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، اظهار داشت: حدود ۱۲۰۰ سال از ورود حضرت معصومه(س) به قم می‌گذرد و از آن تاریخ تاکنون اتفاقات مهمی در زمینه فرهنگی و سیاسی جامعه ما رخ داده است که سرسلسله این اتفاقات، پس از حضور حضرت امام رضا(ع) و بانوی کرامت در ایران اسلامی شکل گرفته است.

حرم حضرت معصومه(س)؛ ملجأ و پناهگاه مؤمنان در طول تاریخ

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: وقتی به شناسنامه این بارگاه در طول تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این آستان مقدس همواره ملجأ و پناهگاه مؤمنان در طول تاریخ بوده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین فعالیت‌های خادمان حضرت معصومه(س) در ایام پیش‌رو گفت: روز شنبه، کاروان نمادین ورود حضرت معصومه(س) با حضور خانواده‌ها برگزار می‌شود و برنامه‌ای با عنوان «خانواده‌محور» با حضور خادمان و عموم مردم خواهیم داشت.

آذین‌بندی حرم مطهر برای میزبانی از زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح با اشاره به آماده‌سازی حرم مطهر برای این ایام تصریح کرد: در ایام سالروز ورود حضرت معصومه(س)، حرم مطهر را آذین‌بندی و گل‌آرایی خواهیم کرد و فضای حرم مطهر را برای حضور زائران و مجاوران عزیز آماده خواهیم کرد.

وی افزود: برای برگزاری منظم کاروان نمادین و حفظ انتظامات، امنیت و ایمنی آن، فراخوان لازم انجام شده است و حداقل ۲۰۰ نفر از خادمان خواهر و برادر برای این کاروان نمادین در خدمت عزیزان خواهند بود.

اعزام سفیران کریمه برای انتقال عطر معنوی حرم به سراسر کشور

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به اعزام سفیران کریمه گفت: همان‌گونه که اشاره شد، خادمان آستان مقدس در قالب سفیران کریمه به نقاط مختلف کشور اعزام می‌شوند تا بوی حضرت فاطمه معصومه(س) و عطر معنوی این حرم شریف را در سراسر کشور، ان‌شاءالله تعالی، پراکنده کنند.

حضور حدود ۳۰ موکب در حرم مطهر

وی با اشاره به سابقه برپایی مواکب در ایام سالروز ورود حضرت معصومه(س) و ایام معصومیه اظهار داشت: چند سالی است و اگر دقیق‌تر بگویم، قریب دو دهه یا کمی بیشتر است که در ایام ورود حضرت معصومه(س) و ایام معصومیه، مواکب در حرم مطهر و اطراف حرم برای خدمت‌رسانی به زائران برپا می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح ادامه داد: امسال تا این تاریخی که خدمت شما هستیم، از قریب ۳۰ موکب برای خدمت‌رسانی در داخل حرم مطهر دعوت شده است که این عزیزان در ایام پیش‌رو از ایران اسلامی و کشور عراق حضور پیدا خواهند کرد و به زائران عزیز خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی افزود: پیش‌بینی شده است که در ایام معصومیه، حداقل برای هر وعده پذیرایی، ۵۰ تا ۵۵ هزار وعده پذیرایی از زائران در حوزه حرم مطهر داشته باشیم.

تقویت تمهیدات امنیتی و حفاظتی حرم مطهر

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به ضرورت توجه به مسائل امنیتی و حفاظتی در ایام پرتردد حرم اظهار داشت: تلاش شده است با همکاری عزیزانمان در حوزه حراست، یگان حرم مطهر و نیروهای انتظامی و امنیتی، مباحث مربوط به مسائل ایمنی، امنیتی، حفاظتی و حراستی در این ایام با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا روز شنبه، چهاردهم شهریورماه، کاروانی که با حضور خانواده‌ها، زائران و مجاوران برگزار می‌شود، مانند هر سال امسال نیز گلباران شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تصریح کرد: برای این منظور حدود ۵ هزار شاخه گل شاخه‌بریده در نظر گرفته شده است تا این اتفاق رقم بخورد.

فراخوان ۳ هزار خادم برای خدمت‌رسانی به زائران

وی از فراخوان حدود ۳ هزار خادم آستان مقدس حضرت معصومه(س) برای خدمت‌رسانی در ایام معصومیه خبر داد و گفت: قریب ۳ هزار نفر از خادمان این آستان شریف فراخوان شده‌اند تا در ایام معصومیه در خدمت زائران باشند.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) ادامه داد: این خادمان در فضاهای مختلفی که به عنوان فضاهای زیارتی و خدمت‌رسانی طراحی شده است، حضور خواهند داشت و همه ظرفیت‌های خدمت‌رسانی حرم مطهر از بخش‌های مختلف انتظامات، دربانی، کفشداری، امانتداری و شارژ موبایل فعال خواهد بود.

وی افزود: امسال ظرفیت شارژ موبایل را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده‌ایم؛ چراکه با توجه به نیاز زائران عزیز، تلاش شده است از همه ظرفیت‌های خدمتی برای خدمت‌رسانی استفاده شود.

اختصاص ظرفیت شبستان حضرت زینب(س) برای استراحت زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح یکی از نیازهای اساسی زائران را موضوع استراحت دانست و اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی زائران، مباحث مربوط به استراحت است.

وی افزود: به لطف الهی، از سال گذشته و در ایامی مانند شب‌های قدر و تحویل سال و پس از آن در ایام محرم و صفر و همچنین مراسم تشییع قائد شهید عظیم‌الشأن، از ظرفیت شبستان حضرت زینب(س) برای استراحت زائران استفاده کردیم و در این ایام نیز ان‌شاءالله از این فضا استفاده خواهد شد.

آمادگی برای میزبانی از هیئات مذهبی

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به افزایش حضور هیئات مذهبی در ایام معصومیه گفت: طی چند سالی که پشت سر گذاشته‌ایم، هیئات مذهبی در ایام معصومیه استقبال خوبی برای حضور در حرم مطهر داشته‌اند.

وی افزود: خادمان این آستان شریف آمادگی دارند از هیئات مذهبی استان قم و شهرستان‌ها که وارد شهر مقدس قم می‌شوند، ان‌شاءالله پذیرایی کنند.

ارائه خدمات به سالمندان و معلولان

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح یکی دیگر از خدمات حرم مطهر و مجموعه‌های پیرامونی را خدمت‌رسانی به سالمندان و معلولان عنوان کرد و گفت: یکی از خدمات خوبی که در حرم و اطراف حرم انجام می‌شود، با همکاری عزیزانمان در شهرداری، خدمات‌رسانی به سالمندان است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های عمرانی اطراف حرم مطهر اظهار امیدواری کرد: با اتفاقاتی که در حوزه عمرانی نقطه مرکزی شهر در حال انجام است، تردد زائران تسهیل شود.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اشاره به وضعیت ضلع شرقی حرم و خیابان اراک اظهار داشت: همان‌گونه که مطلع هستید، پروژه زیرگذر شهید صدر در حال انجام است و یکی از خدمات مهمی که در این شرایط خودش را نشان می‌دهد، خدمت‌رسانی به سالمندان و معلولان است.

وی افزود: تمام ظرفیت‌هایی که آستان مقدس در حوزه خدمت‌رسانی دارد، اعم از ویلچر و ماشین‌های برقی، ان‌شاءالله در این ایام در خدمت زائران عزیز خواهد بود.

افزایش ظرفیت امانتداری برای زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح با اشاره به تلاش آستان مقدس برای فراهم کردن زیارتی همراه با آرامش و آسایش گفت: تلاش کرده‌ایم برای اینکه زائران بتوانند یک زیارت همراه با آرامش و آسایش داشته باشند، ظرفیت امانتداری‌ها را افزایش دهیم.

وی افزود: البته این موضوع به کمک مسئولان شهر نیز نیاز دارد؛ چراکه بسیاری از زائرانی که در قم حضور پیدا می‌کنند، زائران عزیز غیرایرانی هستند و وسایل و کالاهای حجیم زیادی همراه خود دارند و باید برای امانتداری و نگهداری وسایل آنان فکری شود.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم در این ایام، امانتداری‌های حرم مطهر با همه ظرفیت در خدمت زائران عزیز باشند.

پیش‌بینی خدمات درمانی و امدادی در حرم مطهر

وی یکی از نیازهای مهم زائران در این ایام را خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: یکی از نیازهای مهم در این ایام، مباحث درمانی زائران عزیز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح افزود: در همه مناسبت‌ها زمینه حضور نیروهای امدادی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و هلال احمر را در حرم مطهر فراهم می‌کنیم و در این ایام نیز، چه در سالروز ورود حضرت معصومه(س) و چه در ایام معصومیه، از عزیزان علوم پزشکی، سازمان‌های ایمنی و امنیتی، اورژانس و آتش‌نشانی در حرم مطهر بهره‌مند خواهیم شد.

تلاش برای ایجاد فضای متفاوت در قم در ایام معصومیه

وی با اشاره به تلاش مجموعه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار داشت: تلاش ما این است که با هم‌افزایی صورت‌گرفته، در طول قریب ۲۰ روز، از ایام ورود حضرت معصومه(س) تا ایام رحلت جانسوز آن حضرت، هر کسی که وارد شهر مقدس قم می‌شود، احساس کند اتفاق بزرگی در این شهر افتاده و نقطه عطفی در تاریخ رقم خورده است.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) افزود: تلاش ما این است که با همکاری همه عزیزان در سازمان‌ها و نهادها، فضایی ایجاد کنیم که هم مجاوران و هم زائران بتوانند از مجموعه این خدمات استفاده کنند.

وی ادامه داد: فضایی که امروز در حرم مطهر مشاهده می‌کنید، حاصل همین تلاش است و تأکید تولیت محترم نیز بر این است که هر کسی وارد حرم مطهر می‌شود، از خدمات عمومی موجود و همچنین خدمات ویژه‌ای که در این ایام برای زائران طراحی می‌شود، بهره‌مند شود.

سه چایخانه حضرتی در خدمت زائران

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح با اشاره به توسعه خدمات رفاهی در حرم مطهر گفت: چند سال پیش یک چایخانه حضرتی داشتیم، اما اکنون خوشبختانه سه چایخانه فعال داریم و ایستگاه صلواتی فاطمی نیز در خدمت زائران است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این فضاهای خدمتی را افزایش دهیم تا زائرانی که از راه می‌رسند، بتوانند در این حرم شریف علاوه بر استراحت، از خدمات پذیرایی نیز بهره‌مند شوند و ذائقه‌ای را تغییر دهند.

تقدیر از اصحاب رسانه برای انعکاس دغدغه خدمت به زائر

مدیر عالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در پایان ضمن تقدیر از اصحاب رسانه اظهار داشت: به سهم خودم از حضور همه خواهران و برادران و اصحاب رسانه و همچنین همکاری‌هایی که عزیزان داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: گاهی از مواقع می‌بینم در مقالات، سرمقاله‌ها و برخی گزارش‌های رسانه‌ای، دغدغه خدمت به زائر وجود دارد و اصحاب رسانه با قلم و تلاش رسانه‌ای خود به این موضوع توجه می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح خاطرنشان کرد: به سهم خودم از همه این تلاش‌ها، حضورها، قلم‌زدن‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانیم خادمان خوبی برای این آستان شریف باشیم و شرمنده این بانوی کریمه نباشیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸