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خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: نخستین نشست از سلسله‌ نشست‌های «بررسی مبانی انتقام و خون‌خواهی در قرآن» امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور در سالن جلسات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین رستم‌نژاد رئیس پژوهشکده حج و زیارت، با تفکیک میان «قصاص»، «انتقام» و «ثارالله» گفت: قصاص حقی شخصی و محدود است که در چارچوب احکام شرعی و با نظارت حاکم و قاضی اجرا می‌شود و هدف اصلی آن، حفظ جان انسان‌ها و جلوگیری از گسترش قتل و جنایت است؛ هرچند عفو و گذشت نیز در این نظام جایگاه ویژه‌ای دارد. در مقابل، انتقام الهی در قرآن صرفاً به مقابله فرد با فرد محدود نیست و می‌تواند مجازات یک جریان یا تفکر باشد و حتی از طریق انسان‌ها تحقق پیدا کند.