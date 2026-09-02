سخنگوی طالبان: روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پنجمین نشست برنامه «حکومت در آیینه مطبوعات» در کابل اعلام کرد که روابط این کشور با کشورهای منطقه‌ای، همسایه و تأثیرگذار، در سال گذشته بهبود یافته است.

مجاهد گفت امارت اسلامی در سال هجری گذشته در گسترش روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و کنسولی با کشورهای دیگر پیشرفت داشته است.

وی افزود افغانستان به روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایالات متحده نیاز دارد و این روابط باید از مدت‌ها پیش برقرار می‌شد.

سخنگوی طالبان تأکید کرد که سیاست خارجی کابل محدود به واشنگتن نیست و این حکومت خواهان برقراری روابط با همه کشورهایی است که هنوز روابط رسمی دیپلماتیک با افغانستان ندارند.

مجاهد همچنین به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت در سال هجری گذشته بیش از ۴۶ هزار عملیات انجام شده که منجر به کشف و ضبط بیش از ۲۱۵۹ تُن مواد مخدر شده است.

به گفته وی، در همین مدت بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار کشتزار مواد مخدر و ۵۳۳ مرکز تولید مواد مخدر نابود شده‌اند.

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