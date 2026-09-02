به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، با انتقاد از محاکمه شماری از علمای این کشور، اتهامات مطرح‌شده علیه آنان را بی‌اساس دانست و تأکید کرد این علما که سال‌ها در مساجد و منابر به آموزش قرآن، فقه و اخلاق پرداخته‌اند، در وجدان مردم بحرین همچنان نمادهای پاکدستی و شرافت خواهند بود.

وی گفت: چگونه می‌توان فردی سالخورده را که تمام عمر خود را در مسجد و در مسیر آموزش و خدمت به مردم گذرانده است، به آموزش حمل سلاح و تلاش برای سرنگونی نظام متهم کرد؟

به گفته وی، تناقض میان این اتهامات و سابقه این افراد، خود نشان می‌دهد که پرونده‌های مطرح‌شده علیه آنان قابل باور نیست.

الدیهی با بیان اینکه اعتبار این علما از سوی مردم و در طول دهه‌ها شکل گرفته است، اظهار کرد: هدف واقعی از طرح چنین اتهاماتی، فراتر از ادعای مبارزه با تروریسم است و ضربه زدن به یک مؤلفه ملی از طریق هدف قرار دادن نمادهای دینی آن دنبال می‌شود.

وی افزود: تضعیف مراجع و چهره‌های دینی، کنترل مساجد و مراسم مذهبی و محدود کردن استقلال امور دینی شیعیان، بخشی از روندی است که به اعتقاد او برای تضعیف این بخش از جامعه دنبال می‌شود.

معاون دبیرکل جمعیت الوفاق همچنین با اشاره به تناقض‌های موجود در اتهامات مطرح‌شده، گفت: نمی‌توان یک عالم دینی را که شب‌ها به عبادت و روزها به خدمت مردم مشغول است، همزمان یک مبارز مسلح و توطئه‌گر دانست.

وی این تناقض‌ها را نشانه‌ای از ساختگی بودن پرونده‌ها دانست.

الدیهی تأکید کرد: این علما هرچقدر هم محاکمه‌ها طولانی شود و فصل‌های بیشتری از آنچه او «نمایش‌های سیاسی» خواند برگزار شود، در قلب مردم بحرین به‌عنوان نمادهای پاکدستی، شرافت و صداقت باقی خواهند ماند و پرونده‌های امنیتی نمی‌تواند جایگاه آنان را در میان مردم از بین ببرد.

وی در پایان خواستار توقف روند محاکمه‌ها شد و گفت که مردم امروز آگاه‌تر از آن هستند که اتهاماتی را که به گفته او با اهداف سیاسی طراحی شده‌اند، باور کنند و تاریخ در نهایت حقیقت را از ادعاها و اتهامات جدا خواهد کرد.

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