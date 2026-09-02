شریف گفت پاکستان خواهان افغانستانی آرام، باثبات و مرفه است، اما حملات تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان و کشورهای همسایه انجام می‌شود باید به‌طور مؤثر متوقف شود. او افزود پاکستان طی دو دهه و نیم گذشته بیش از ۹۰ هزار نفر را در مبارزه با تروریسم از دست داده و متحمل خسارت اقتصادی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار شده است.

نخست‌وزیر پاکستان که ریاست ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان همکاری شانگهای (RATS) را نیز بر عهده دارد، خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه شد و تأکید کرد تروریسم در همه اشکال آن، از جمله تروریسم دولتی، باید به‌طور واضح محکوم شود.

پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت بارها مدعی شده گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و جنبش آزادی‌بخش بلوچستان از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت می‌کنند. مقام‌های اسلام‌آباد خواستار اقدام بدون تبعیض طالبان علیه این گروه‌ها شده‌اند، در حالی که حکومت طالبان حضور چنین گروه‌هایی را انکار می‌کند و می‌گوید اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

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