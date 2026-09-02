معاریو: اسرائیل به یک «منظومه در حال فروپاشی» تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی که «ران ادلیست»، تحلیلگر سیاسی معاریو، منتشر کرده، آمده است که درگیری‌های ناشی از جریان راست افراطی و اقدامات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، با هدایت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در حال تشدید است.

او تأکید کرد که خشونت علیه فلسطینیان از ضرب‌وشتم و غارت تا قتل را شامل می‌شود و در این اقدامات «هیچ سخنی از اخلاق» وجود ندارد.

ادلیست پیامدهای این وضعیت را فراتر از مرزهای سرزمین‌های اشغالی دانست و گفت آسیب واردشده به اسرائیل، «راهبردی و جهانی» است.

وی با اشاره به احتمال اعمال تحریم‌های خارجی، ابراز امیدواری کرد فشارهای بین‌المللی بر دولت نتانیاهو افزایش یابد و این فشارها در کنار اعتراضات داخلی، به توقف سیاست‌های جنگ‌طلبانه به‌ویژه در کرانه باختری منجر شود.

این تحلیلگر صهیونیست همچنین با اشاره به فساد، خشونت و بحران‌های داخلی، وضعیت موجود را به منظومه‌ای در حال فروپاشی تشبیه کرد و نوشت: «هرجا سنگی را بلند کنید، عقربی پیدا می‌کنید.»

او تأکید کرد که مجموعه‌ای از بحران‌ها و رسوایی‌ها وجود دارد که می‌تواند مبنایی برای مطالبه برکناری دولت باشد.

ادلیست در پایان، نتانیاهو را «رأس انکار» توصیف کرد و مدعی شد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با حضور گسترده رسانه‌ای و طرح ابتکارهای سیاسی و امنیتی تلاش می‌کند فضای رسانه‌ای را تحت کنترل خود نگه دارد و مسئولیت دستاوردهای ادعایی را به نام خود ثبت کند؛ رویکردی که به باور نویسنده، در نهایت برای حفظ موقعیت سیاسی او به کار گرفته می‌شود.

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