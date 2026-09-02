شیخ علی خطیب: جنوب لبنان همچنان زیر سایه تجاوزات اسرائیل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در جریان دیدار با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی عراق، با تشریح شرایط بحرانی جنوب لبنان، نسبت به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و آوارگی صدها هزار لبنانی هشدار داد و خواستار افزایش حمایت‌های بغداد از مردم لبنان شد.

شیخ علی الخطیب در ادامه دیدارهای خود در بغداد، با عمار حکیم، رئیس جریان حکمت، شیخ قیس خزعلی، رئیس فراکسیون صادقون، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق و هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها با اشاره به شرایط جنوب لبنان گفت مردم این مناطق همچنان در معرض خطر قرار دارند و رژیم صهیونیستی به تخریب و انفجار در مناطق اشغالی ادامه می‌دهد.

به گفته خطیب، حدود ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق آواره شده و خارج از شهرها و روستاهای خود، در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کنند.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، عراق را «پشتوانه عربی» لبنان دانست و خواستار افزایش حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بغداد از مردم لبنان شد.

وی همچنین بر ضرورت آزادسازی اراضی اشغالی و فراهم شدن زمینه بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان با عزت و کرامت تأکید کرد.

در دیدار خطیب با عادل عبدالمهدی نیز ضمن یادآوری نقش امام موسی صدر در وحدت و دفاع از حقوق محرومان لبنان، آخرین تحولات سیاسی، میدانی و انسانی این کشور بررسی شد.

دو طرف همچنین بر ضرورت همگرایی نیروهای منطقه برای مقابله با طرح‌های فتنه‌افکنانه و پروژه‌های استعماری و صهیونیستی تأکید کردند. قرار است خطیب در ادامه سفر خود به نجف برود و با شماری از مراجع و علمای دینی عراق دیدار کند.

.............

پایان پیام