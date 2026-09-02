به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سامی پرتس، تحلیلگر سیاسی هاآرتص، در گزارشی نوشت: نتانیاهو تلاش دارد بزرگ‌ترین شکست امنیتی در تاریخ اسرائیل را به این پرسش تقلیل دهد که آیا در صبح ۷ اکتبر او را به‌موقع از حمله حماس مطلع کرده‌اند یا نه؛ روایتی که به گفته نویسنده، باعث می‌شود نقش نتانیاهو در سیاست تقویت حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین نادیده گرفته شود.

پرتس با استناد به اظهارات و گزارش‌های مقام‌های سابق اسرائیلی مدعی شد نتانیاهو در سال‌های پیش از ۷ اکتبر بارها نسبت به تهدیدهای ناشی از حماس هشدار دریافت کرده بود. از جمله، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ وقت، خواستار اقدام علیه حماس شد و در سال ۲۰۱۹ نیز رئیس وقت شاباک درباره انتقال بخشی از کمک‌های مالی قطر به شاخه نظامی حماس هشدار داد؛ با این حال، به نوشته هاآرتص، نتانیاهو با توقف این روند مخالفت کرد.

این تحلیلگر همچنین به هشدارهای متعدد دستگاه‌های امنیتی در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و نوشت ارتش و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نسبت به افزایش خطر جنگ و تضعیف بازدارندگی هشدار داده بودند.

گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، نیز درباره تضعیف ارتش و پیامدهای آن هشدار داده بود و یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین، تنها دو هفته پیش از حمله ۷ اکتبر از نزدیک شدن اسرائیل به یک رویارویی چندجبهه‌ای خبر داده بود.

پرتس در پایان نوشت نتانیاهو پس از حمله ۷ اکتبر دچار شوک و هراس شد، اما به باور او، تنها مسئله‌ای که واقعاً نخست‌وزیر اسرائیل را به واکنش فوری واداشت، پیشنهاد لاپید برای تشکیل دولت اضطراری بدون حضور ایتامار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ بود.

نویسنده نتیجه می‌گیرد که آنچه نتانیاهو همواره نسبت به آن حساس بوده، نه هشدارهای امنیتی، بلکه سرنوشت سیاسی شخصی خودش است.

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