طالبان: تظاهرات در قانون اسلامی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) در نشستی در کابل در پاسخ به پرسشی درباره ممنوعیت تظاهرات در «قانون شرطه» گفت که در قانون اسلامی تظاهرات وجود ندارد.

مجاهد تأکید کرد تظاهرات در جوامعی معنا دارد که قوانین جداگانه‌ای مانند دموکراسی یا نظام جمهوری حاکم است. او افزود: «در نظام اسلامی اگر تظاهرات به معنای اعتراض سالم باشد، مردم باید به ارگان‌های مربوطه مراجعه کنند، اما باید از اتلاف وقت مردم، آسیب به اموال و ایجاد بی‌نظمی جلوگیری شود.»

از این سخن وی برداشت می‌شود که آقای مجاهد، تظاهرات را مساوی با ایجاد هرج‌ومرج و اغتشاش‌گری در نظر گرفته است.

سخنگوی طالبان مدعی شد قانون شرطه کاملاً بر اساس شریعت اسلامی و با توجه به شرایط افغانستان تدوین شده و آنچه برای امنیت، ثبات و پیشگیری از جرایم ضروری است، در آن گنجانده شده است.

این قانون که به توشیح هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان رسیده و اواخر مرداد از سوی وزارت عدلیه منتشر شد، در ماده ۵۰ صراحتاً اعلام می‌کند: «هرگونه مظاهره در قلمرو افغانستان منع است.»

طالبان پس از بازگشت به قدرت، اعتراضات خیابانی را سرکوب و معترضان را بازداشت کرده‌اند.

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