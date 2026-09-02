به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» ، برنامه‌ای با نام رمز «C430L» از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

فایننشال‌تایمز مدعی است شماری از متخصصان باسابقه موشکی روسیه در این پروژه به ایران برای توسعه یک سامانه پیشران جتِ فشرده کمک می‌کنند؛ فناوری‌ای که می‌تواند امکان پرواز موشک‌های کروز با سرعت‌های بسیار بالا را فراهم کند.

این روزنامه انگلیسی مدعی شده است فناوری مورد بحث احتمالاً در توسعه موشک‌های پیشرفته ضدکشتی و همچنین حملات دقیق علیه اهداف زمینی کاربرد خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ترکیب سرعت بالا با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین می‌تواند زمان واکنش سامانه‌های پدافندی برای شناسایی و رهگیری چنین موشک‌هایی را کاهش دهد.

فایننشال‌تایمز همچنین به اسنادی استناد کرده که بر اساس آن، شرکت صادرات تسلیحات دولتی روسیه و شرکت «ان‌پی‌او ماشینوستروینیا» در سازمان‌دهی این همکاری نقش داشته‌اند.

این گزارش مدعی است مهندسان روس پیش از امضای قرارداد رسمی با وزارت دفاع ایران در نوامبر ۲۰۲۳، چندین بار به ایران سفر کرده و در ادامه نیز داده‌های مرتبط با آزمایش‌های پروازی و اطلاعات فنی برنامه را بررسی کرده‌اند.

این گزارش، همکاری موشکی تهران و مسکو را بخشی از روند گسترده‌تر مناسبات نظامی دو کشور ارزیابی کرده و آن را متقابل توصیف می‌کند؛ به این معنا که در سال‌های گذشته ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف دفاعی و نظامی از ظرفیت‌های یکدیگر بهره برده‌اند.

فایننشال‌تایمز همچنین با استناد به مکاتباتی که مدعی است مربوط به ژوئن ۲۰۲۶ است، می‌گوید مذاکرات و همکاری‌های مرتبط با این برنامه همچنان ادامه دارد.

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