به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یسرائیل کاتس» در کنفرانسی که از سوی روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» برگزار شد، مدعی شد افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران و تشدید آنچه وی «فشار و خفگی اقتصادی» خواند، احتمال حمله تهران به رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.

کاتس بدون ارائه مستنداتی مدعی شد ایران ممکن است در جریان اعیاد یهودی در ماه سپتامبر دست به حمله بزند و افزود که رژیم صهیونیستی برای مقابله با چنین اقدامی در «آمادگی دفاعی و تهاجمی» قرار دارد.

وی همچنین مدعی شد این آمادگی با هماهنگی آمریکا انجام می‌شود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه تهدید کرد در صورت هرگونه حمله ایران، جنگنده‌های این رژیم آماده پرواز هستند و ادعا کرد این حمله ممکن است به بهانه تحولات لبنان، کرانه باختری یا غزه و یا صرفاً بنا بر تصمیم تهران انجام شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تنش‌ها در منطقه طی روزهای اخیر بار دیگر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایران در واکنش به حملات آمریکا به مواضعی در منطقه، اهداف مرتبط با حضور نظامی آمریکا را در چند کشور هدف قرار داده و واشنگتن نیز از دور جدید حملات علیه اهدافی در ایران خبر داده است.

تنش‌های اخیر پس از آن تشدید شد که در پی هفته‌ها کاهش نسبی درگیری‌ها، اختلافات درباره امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز و حملات علیه کشتی‌ها و پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی افزایش یافت.

مذاکرات تهران و واشنگتن نیز که پیشتر با هدف توقف درگیری‌ها و دستیابی به توافقی درباره وضعیت تنگه هرمز دنبال می‌شد، با اختلافات بر سر مفاد توافق و مسائل امنیتی با چالش مواجه شده است.

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