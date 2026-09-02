به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش تازه روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از ابعاد پنهان همکاری رژیم صهیونیستی با گروه‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه پرده برداشته است؛ گروه‌هایی که بنا بر این گزارش، در کنار مقابله با حماس، در سرکوب و آواره‌کردن ساکنان غزه نیز نقش ایفا می‌کنند.

بر اساس گزارش هاآرتص، همکاری رژیم صهیونیستی با این گروه‌های مسلح صرفاً به جمع‌آوری اطلاعات محدود نیست، بلکه در برخی عملیات‌های میدانی نیز از آنها استفاده می‌شود.

این روزنامه مدعی است این گروه‌ها با پشتیبانی نظامی اسرائیل در مناطقی که تحت کنترل حماس قرار دارند فعالیت کرده و در برخی موارد از پوشش آتش ارتش رژیم صهیونیستی برخوردار شده‌اند.

در همین چارچوب، هاآرتص به عملیات اخیر برای بازداشت «معین العربید»، مسئول دستگاه امنیت داخلی حماس در غزه، اشاره کرده است.

اگرچه ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک این عملیات را یک اقدام ویژه امنیتی اعلام کردند، اما بنا بر اطلاعات منتشرشده در این روزنامه، گروه‌های مسلح فلسطینی مورد حمایت اسرائیل نیز در اجرای این عملیات نقش داشته‌اند و در جریان آن، ارتش اسرائیل برای پشتیبانی از نیروهای خود اقدام به حملات هوایی کرده است.

این گزارش در بخش دیگری مدعی شده است فعالیت گروه‌های مسلح مذکور به مقابله با حماس محدود نمانده و مواردی از تهدید و اخراج فلسطینیان از مناطق محل سکونتشان نیز ثبت شده است.

هاآرتص به نقل از برخی منابع اسرائیلی و فلسطینی و اطلاعات منتسب به سازمان ملل مدعی شده که اعضای این گروه‌ها در برخی مناطق وارد منازل شده، اقدام به تیراندازی، غارت اموال و حتی آتش زدن خانه‌ها کرده‌اند.

هاآرتص همچنین ریشه این سیاست را به سال‌های نخست جنگ غزه بازمی‌گرداند و می‌نویسد رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۳ به دنبال فعال کردن قبایل و گروه‌های مسلح مخالف حماس بوده است.

این روند پس از آن نیز ادامه یافته و دست‌کم پنج گروه مسلح اصلی در بخش‌های مختلف نوار غزه شکل گرفته‌اند؛ گروه‌هایی که به نوشته این روزنامه، برخی از آنها صدها عضو دارند و پایگاه‌هایشان در نزدیکی مواضع ارتش اسرائیل قرار گرفته است.

با این حال، گزارش هاآرتص اذعان می‌کند که حتی برخی مقام‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز این گروه‌ها را جایگزینی واقعی برای حماس نمی‌دانند و معتقدند توان آنها برای مقابله مستقل با حماس محدود است.

بر اساس این تحلیل، این گروه‌ها بیش از آنکه یک نیروی مستقل باشند، به حمایت نظامی اسرائیل وابسته‌اند و تل‌آویو از آنها به‌عنوان ابزاری موقت برای پر کردن خلأ امنیتی و پیشبرد اهداف خود در مناطق اشغالی غزه استفاده می‌کند.

..........

پایان پیام