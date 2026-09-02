به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عمار حکیم در سفر به استان دیوانیه، ضمن تأکید بر ضرورت تقویت ثبات و توسعه در عراق، انحصار سلاح در دست دولت را از الزامات ایجاد یک دولت قدرتمند دانست و از وجود فضای مثبت برای گفت‌وگو با گروه‌های مسلح در این زمینه خبر داد.

عمار حکیم روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با استاندار دیوانیه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان، بر ضرورت تبدیل دیوانیه به قطب کشاورزی عراق تأکید کرد و گفت این استان علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی، از فرصت‌های صنعتی، گردشگری و نفتی نیز برخوردار است و می‌تواند به یکی از مناطق مهم اقتصادی در منطقه فرات میانه تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه با ثبات، اظهار کرد: توسعه بدون ثبات امکان‌پذیر نیست و ثبات نیز در سایه وجود دولتی قدرتمند محقق می‌شود؛ دولتی که سلاح در آن در انحصار حاکمیت باشد و با فساد نیز به‌طور جدی مقابله شود.

رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق همچنین پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر را همزمان با اقدامات دولت برای ساماندهی سلاح در این کشور دانست و گفت عراق در مرحله گذشته با گروه‌هایی مواجه بود که در مبارزه با داعش نقش داشتند، جانفشانی کردند و شهید دادند، اما اکنون زمان آن رسیده است که روند انحصار سلاح از طریق گفت‌وگویی جدی و سازنده سامان یابد.

حکیم با اشاره به تشکیل کمیته‌ای از سوی چارچوب هماهنگی برای گفت‌وگو با گروه‌های مسلح، فضای این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت این گروه‌ها نسبت به عراق، امنیت، اقتصاد، روابط خارجی و ساخت دولت قدرتمند احساس مسئولیت دارند.

وی تأکید کرد مسائل مربوط به سلاح باید از مسیر گفت‌وگوهای صادقانه، جدی و سازنده حل‌وفصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تنگه هرمز نیز با اشاره به وابستگی بخش عمده صادرات عراق به این مسیر، بسته شدن آن را برای اقتصاد عراق چالش‌برانگیز دانست و بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تأکید کرد.

استاندار دیوانیه نیز خواستار حمایت دولت و مجلس عراق از اجرای طرح‌های عمرانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز استان در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۷ شد.

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