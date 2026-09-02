به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که محاکمه ده‌ها عالم دینی شیعه در بحرین ادامه دارد، یک فعال بحرینی نسبت به آنچه تشدید فشارهای مذهبی در این کشور خوانده شده، هشدار داد.

زینب علی در گزارشی با اشاره به طولانی شدن جلسات دادگاه، بازداشت بیش از ۴۰ روحانی و اعمال محدودیت بر برخی فعالیت‌ها و اماکن مذهبی، این پرسش را مطرح کرد که آیا افراد به دلیل ارتکاب اقدامات مشخص محاکمه می‌شوند یا فعالیت‌ها و باورهای مذهبی آنان به عاملی برای پیگرد تبدیل شده است.

زینب علی با اشاره به برگزاری جلسات طولانی محاکمه علمای شیعه در بحرین نوشت برخی جلسات قضایی بیش از ۱۳ ساعت ادامه داشته است.

به گفته وی، طولانی بودن این روند و مجموعه اقدامات صورت‌گرفته علیه علما، این نگرانی را ایجاد کرده که موضوع صرفاً به رسیدگی به پرونده‌های افراد محدود نباشد و دامنه آن به فعالیت‌های مذهبی و حضور اجتماعی یک گروه مذهبی نیز کشیده شده باشد.

این فعال بحرینی در ادامه با اشاره به روند تحولات از اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ مدعی شد فشارها تنها متوجه روحانیون نبوده و خطیبان، مداحان، ائمه مساجد، مسئولان حسینیه‌ها و فعالان مرتبط با شعائر مذهبی را نیز دربر گرفته است.

وی افزود این روند در ادامه گسترده‌تر شده و در نهم ماه مه سال جاری میلادی، دستور بازداشت بیش از ۴۰ روحانی، از جمله شماری از علمای برجسته، مبلغان و استادان حوزه علمیه، صادر شده است.

زینب علی همچنین نسبت به ماهیت اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از این افراد ابراز تردید کرد و گفت در مواردی، اتهامات و عناوین مطرح‌شده بیش از آنکه به یک اقدام مشخص مجرمانه مربوط باشد، با نوع فعالیت دینی، سخنرانی‌ها، باورها و برگزاری شعائر ارتباط پیدا می‌کند.

وی بر همین اساس خواستار روشن شدن این موضوع شد که آیا افراد بر اساس ادله مشخص و رفتارهای قابل انتساب محاکمه می‌شوند یا تعلق مذهبی و فعالیت دینی آنان در روند قضایی نقش دارد.

این فعال بحرینی همچنین به ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی نهادهای حقوق بشری درباره نحوه برخورد با علمای دینی در جریان محاکمه اشاره کرد و مدعی شد گزارش‌هایی درباره رفتارهای نامناسب و اعمال فشار برای امضای برخی اظهارات وجود دارد.

وی تأکید کرد در صورت اثبات این ادعاها، موضوع نیازمند بررسی مستقل و شفاف است و باید ضمانت‌های مربوط به دادرسی عادلانه و حقوق متهمان رعایت شود.

در بخش دیگری از این گزارش، محدودیت‌های ادعایی علیه اماکن و شعائر مذهبی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

زینب علی مدعی شد محدودیت‌هایی در زمینه برگزاری مواکب حسینی، استفاده از تجهیزات صوتی بیرونی حسینیه‌ها و فعالیت‌های مذهبی اعمال شده و همزمان اقداماتی درباره اوقاف و املاک متعلق به مجالس و حسینیه‌ها نگرانی‌هایی را در میان شیعیان بحرین ایجاد کرده است.

وی همچنین از ادعاهایی درباره محدودیت سفر برخی شهروندان برای زیارت اماکن مقدس در ایران و عراق سخن گفت.

زینب علی با قرار دادن مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر، از بازداشت علما، محاکمه روحانیون، فشار بر خطیبان و مداحان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حسینیه‌ها، مواکب و شعائر مذهبی به عنوان نشانه‌هایی از یک روند گسترده‌تر یاد کرد.

وی در پایان تأکید کرد اگر این اقدامات به دلیل فعالیت‌های مشخص و بر اساس محاکمه‌ای عادلانه صورت گرفته باشد، ادله قضایی باید تعیین‌کننده مسئولیت افراد باشد؛ اما اگر تبعیض مذهبی و محدودسازی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی اثبات شود، مسئله از یک پرونده قضایی فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با حقوق شهروندی و آزادی انجام مناسک مذهبی تبدیل خواهد شد.

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