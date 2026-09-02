به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در حاشیه‌ برگزاری آزمون ورودی حوزه‌های علمیه خواهران در مدرسه علمیه خواهران آیت الله ایروانی(ره) قم طی گفت‌وگویی اظهار داشت: بحمدالله، آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۵، امروز در ۴۵۰ نقطه از سراسر کشور در حال برگزاری است.

وی افزود: هم‌اکنون میزبان بیش از ۱۵ هزار داوطلب در مرحله نخست آزمون کتبی در سراسر کشور هستیم و ان‌شاءالله پس از نیمه شهریورماه، پذیرفته‌شدگان جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد. همچنین در استان قم، بیش از ۱۵۰۰ داوطلب داریم. برای سال تحصیلی جاری، در سطح دو، یک رشته عمومی در سطح کشور ارائه می‌شود؛ در سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) ۱۸ رشته و در سطح چهار (معادل دکتری) نیز ۸ رشته در آزمون ارائه شده است که ان‌شاءالله داوطلبان با موفقیت وارد دوره‌های ما شوند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران خاطرنشان کرد: تلاش ما همواره بر این است که در مسیری حرفه‌ای، به دور از افراط و تفریط، پیش برویم؛ یعنی بار آزمون را به دو مرحله کتبی و مصاحبه شفاهی تقسیم کرده‌ایم. طبیعتاً بخشی از احراز صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها در مصاحبه شفاهیِ دور دوم اتفاق خواهد افتاد. رویه بر این است که در دور اول، هم دقت، هم توانایی حافظه داوطلبان، و هم قدرت استدلال و قدرت استنتاج آن‌ها مورد سنجش قرار گیرند. و البته هم، در عین حال، از پرداختن به جزئیات و مسائل بسیار ریزی که نمی‌توان انتظار داشت داوطلب، با توجه به استرس خود، بخواهد همه این‌ها را بر اساس حافظه محوری در حافظه خود نگه دارد، از آن‌ها اجتناب کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده در پایان تأکید کرد: بنابراین، هم تلاش بر این است که پایه‌ی شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و توانش‌های لازم احراز شود و هم بخش بیشتری از آن را در مرحله دوم به مصاحبه‌ها واگذار کنیم.

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