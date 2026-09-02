به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دوازدهمین پیش‌نشست همایش ملی «رسالت زن مسلمان در دنیای معاصر» با محوریت بررسی مقاله «تبیین کنشگری سیاسی و علمی زن مسلمان در جامعه» برگزار شد.

در این نشست، مقاله پژوهشی با عنوان «تبیین کنشگری سیاسی و علمی زن مسلمان در جامعه، با تأکید بر بیانات رهبر شهید» (به قلم حجت الاسلام محمد علی علیپور) محور بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای نشست،حجت الاسلام علیپور، به تبیین جایگاه راهبردی مسئله «زن» در دنیای معاصر پرداخت و تأکید کرد:« امروز جایگاه زن صرفاً یک موضوع جنسیتی نیست، بلکه مسئله‌ای در باب هویت، خانواده، عدالت و آینده تمدن بشری است.»

حجت الاسلام علیپور با بیان تطور روش شناختی در ادبیات جهانی دو روایت افراطی از زن را چنین مطرح کرد؛ یک روایت انزواگرایانه از زن؛ که نیمی از ظرفیت‌های جامعه را از میدان سازندگی دور نگاه می‌دارد و روایت غربی و سرمایه‌داری که زن را به ابزار لذت، تبلیغات و مصرف تقلیل داده و بنیان خانواده را هدف گرفته است؛ ایشان در نقطه مقابل این دو، به«الگوی سوم زن مسلمان» اشاره کرد که میان حضور فعال اجتماعی و عفاف، کرامت و هویت زنانه جمع می‌کند.

علیپور با بررسی نقش کنشگری سیاسی زنان، حضور آنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را یک نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده دانسته و با استناد به مبانی اسلامی جایگاه زنان، مشارکت سیاسی را حقی مدنی و مشروع عنوان کرد. ایشان با ارائه الگوهای عینی مقاومت و مدیریت، نظیر شهیده «مرضیه دباغ»، الگویی بی نظیر از زن مسلمانِ مدیر، فرمانده استراتژیک،مجاهدی مقاوم و در طراز تمدن اسلامی معرفی کرد و این الگو را گواهی بر حقیقت جایگاه زن مسلمان دانست.

محور دوم این نشست، به بررسی رسالت علمی و معرفتی بانوان اختصاص داشت. تأکید بر واجب بودن علم‌آموزی برای زن و مرد، گسترش نهادهای آموزشی (دانشگاه و حوزه)، و رشد چشمگیر آثار علمی بانوان در تاریخ انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده تحقق فصل نوینی از تولید علم توسط زنان است. بر اساس بیانات رهبر شهید، عمده کارِ اندیشه‌ورزی و حل مسائل راهبردی در حوزه‌های اقتصاد، برنامه‌ریزی و سازندگی را باید خود بانوان به انجام برسانند.

در بخش پایانی نشست نیز به این موضوعات پرداخته شد:

رسالت زن مسلمان، امری تمدنی است و این کنشگری باید از موضع «تهاجم فکری» و با اتکا به مبانی اصیل دینی بازتعریف شود.

تکلیف مندی زنان در بستر شریعت، صیانت از کرامت زن است؛ حجاب مانع کنش نیست، بلکه بستر استقلال هویتی و امنیت اجتماعی زن را فراهم میکند.

تنها الگوی مطلوب برای حرکت در مسیری که زن را در قله‌های افتخار علمی، سیاسی، خانوادگی و اجتماعی جای دهد، بی‌آنکه هویت اصیل او خدشه‌دار شود، الگوی سوم است.

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