به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از شهرستان بهسود افغانستان به رسانه‌های افغانستان در مورد درگیری میان کوچی‌ها (عشایر غیر بومی پشتون تبار) و ساکنان محلی شهرستان شیعه‌نشین بهسود در استان میدان‌وردک خبر دادند.

به گفته این منابع، در یکی از این درگیری‌ها که دو روز پیش رخ داد، چهار نفر از کوچی‌ها یکی از اهالی بومی به نام رجب‌علی را با سنگ و چوب مورد ضرب و شتم قرار دادند و زخمی کردند. در جریان این درگیری، دندان یکی از کوچی‌ها نیز شکست.

یک منبع آگاه گفت کمیسیون حل اختلاف میان کوچی‌ها و روستاییان، این پرونده را به ضرر رجب‌علی تمام کرده و او را ملزم به پرداخت ۸۰ هزار افغانی دیه به کوچی‌ها کرده است.

منابع همچنین گزارش دادند که در درگیری دیگری، سه نفر از ساکنان منطقه سیاه‌سنگ (حصه اول بهسود) توسط کوچی‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سرشان شکسته است.

در این مورد، کمیسیون حل اختلاف کوچی‌ها را جریمه کرده و از آن‌ها خواسته است ۱۲۰ هزار افغانی به‌عنوان دیه به اهالی سیاه‌سنگ بپردازند.

با فصل بازگشت کوچی‌ها از مناطق مرکزی افغانستان، ساکنان بومی بهسود کوچی‌ها را متهم می‌کنند که در مسیر رفت‌وبرگشت خود مزارع و مراتع آن‌ها را تخریب می‌کنند و همین موضوع باعث بروز درگیری میان دو طرف می‌شود.

معضل کوچی‌ها که از قدیم گریبان‌گیر شیعیان مناطق مرکزی افغانستان بوده، با آمدن طالبان بر سر قدرت نه تنها از بین نرفت، بلکه در مواردی افزایش هم یافته است.

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