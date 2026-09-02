مبارزات ملت ایران با طاغوت و استکبار، ریشه در ارتباط قلبی با ولایت و اسلام دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه بزرگداشت قیام یوم الله ۱۷ شهریور صبح امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تعدادی از پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی، شاهدان عینی واقعه ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ و بازماندگان شهدای این واقعه و همچنین نمایندگان دستگاهها، دانشگاهها و مراکز مرتبط، در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، واقعه تاریخی ۱۷ شهریور که یکی از جنایات رژیم پهلوی با حمایت دولت آمریکا در سال ۱۳۵۷بود، از لحاظ ریشه ها، مبانی، نتایج و ابعاد آن مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت و محورها و رویکردهای مراسم یوم الله ۱۷ شهریور بررسی و ابلاغ شد. همچنین در خصوص برنامه های بزرگداشت این واقعه مهم تاریخی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای نشست، حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی معاون مراسم و امور استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: در آستانه چهل و هشتمین سالگرد حادثه تاریخی ۱۷ شهریور قرار داریم که نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار با حمایت آمریکا بود و در حالی که مداخلات و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد و شب گذشته نیز شاهد جنایت دیگری ازآمریکای کودک کش در جنوب کشور بودیم که با پاسخ قاطع و کوبنده ارتش دلاور و مقتدر ایران همراه بود.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی افزود: با یاری خداوند، استقامت و پایداری ملت ایران به پیروزی نهایی کشورمان منجر خواهد شد. امروز تمام جهان این اقتدار و شکوه را ستایش کرده و به آن اذعان دارند.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ گفت: این شهدا، بعد چهل و هشت سال همچنان زنده و الهام بخش هستند. شهدایی که روز جمعه ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، معروف به جمعه سیاه در میدان ژاله تهران به دست عوامل رژیم پهلوی به گلوله بسته شدند و شماری از آنان زنان و کودکان بی گناه بودند. اما تاریخ نشان داده که این ملت با شهادت تسلیم نمی شوند و هر چه تعداد شهدای ما بیشتر می شود، شجاعت و حماسه آفرینی ها افزایش یافته و مردم در مسیر ادامه راه شهدا محکم تر و استوار تر قدم برمی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی گفت: اگر مردم ایران با شهادت عقب نشینی می کردند ، همان روز در مقابل رژیم پهلوی تسلیم می شدند اما به مبارزات خود ادامه داده و امروز با همان روحیه شهادت طلبی در سطحی بالاتر اقتدار و شجاعت خود را حفظ کرده اند.

وی گفت: در آن سالها، رژیم پهلوی نقشه های آمریکا را پیاده می کرد و امروز آمریکای خونخوار مستقیم به مصاف با ملت ایران آمده است ولی مردم ایران با شهامت و مبارزه، ثابت کردند که ثابت قدم تر از قبل حول محور ولایت در مقابل سلطه گران ایستاده اند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از یوم الله ۱۷ شهریور به عنوان یک فرصت برای بازخوانی فجایع رژیم پهلوی یاد کرد و گفت: دشمن از زمانی که فضای مجازی گسترده‌تر شد، نقشه‌هایی برای تطهیر رژیم پهلوی ترتیب داده است.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی افزود: بنابراین برگزاری این ایام یک فرصتی است تا بار دیگر به بررسی ماهیت انقلاب اسلامی و عوامل حضور مردم در صحنه بپردازیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسه هم‌اندیشی ۱۷ شهریور تاکید کرد: یوم الله ۱۷ شهریور یک فرصتی برای بازخوانی فجایع رژیم پهلوی است. چون گاهی این جنایات و این فجایع با مرور زمان فراموش می‌شود و لذا بازخوانی آنها یک تکلیف و یک ضرورت است و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. شاید سه دهه اخیر مخصوصاً از زمانی که فضای مجازی گسترده‌تر شد، دشمن، نقشه‌هایی برای تطهیر رژیم پهلوی ترتیب دادند و نسل جوان ما که شاید بعضی مسائل را فقط در بعضی از کتاب‌های تاریخی خوانده بودند، اطلاع کافی و اشراف کافی به تاریخ را نداشتند.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی تاکید کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وظیفه دارد مناسبت‌های تاریخی را زنده نگه داشته و بازخوانی کند و با همکاری سایر دستگاهها، برنامه های غنی و جامعی برای این مناسبتها پیش بینی نماید و حجت السلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه در شورا و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در جلسات مختلف بر این رسالت خطیر تاکید دارند. به ویژه یوم الله ۱۷ شهریور از جمله مناسبت هایی است که باید به طور ویژه بدان پرداخته شودتا جوانان و نوجوانان با ابعاد آن آشنا شوند و به دست فراموشی سپرده نشود.



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