ایران و مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف پیش از ظهر امروز در دیدار باسم نعیم مسئول ارتباطات اسلامی جنبش حماس سوابق تاریخی و مبارزاتی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت را بسیار درس آموز توصیف کرد و گفت: اساس و جوهره این مبارزات در جنگ حق علیه باطل و در مواجهه با استکبار بود و روح مقاومت طی ۵۰ سال گذشته هر بار با شکل جدیدی در آن متبلور شده است.

اصالت جبهه مقاومت در مبارزه با ظلم است و ما مذاکره را نفی نمی‌کنیم، اما مذاکره یک ابزار برای مبارزه است و اگر روزی دست از مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی با اشکال مختلف آن برداریم، آن روز، روز شکست است.

وی افزود: ما در جریان ماده یک تفاهمنامه به پایان جنگ آنها علیه ایران و متحدان ایران در جبهه مقاومت تأکید کردیم؛ در حالی که طرف مقابل در ابتدا در متن ۱۵ ماده‌ای خود، خواستار توقف کامل فعالیت‌های موشکی، هسته‌ای و مقاومت شده بود.

تمام محورهای جبهه مقاومت به صورت یکپارچه هستند و مسیر ما باید در یک مسیر جوهری قرار گیرد و باید جبهه مقاومت را برای ادامه جنگ حق علیه حفظ کنیم. امروز حتی دولت‌های دلداده آمریکا در منطقه هم اعتراف می‌کنند این کشور باعث ایجاد ناامنی در منطقه است.

رئیس مجلس گفت: آمریکایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کنیم.

در ادامه، باسم نعیم با بیان اینکه اقدامات ایران چه در سطح نظامی و چه در سطح سیاسی مایه افتخار منطقه بوده است، گفت: بسیاری از کشورها از عملکرد شما در مقابل آمریکا غافلگیر شدند، اما ما می‌دانستیم اگر لحظه برخورد با ایران برسد، دشمن از اقدامات شما غافلگیر خواهد شد. مقابله فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی مستمر بوده و تا زمانی که آثار این رژیم از خاک فلسطین برچیده نشود، ادامه خواهد داشت.



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