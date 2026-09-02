پادکست طرز | پندها (۱۲) آن کسان...

گفت: «ولش کن. تو نمی‌فهمی» و سکوت از آن سوی خط به این سو رسید. سکوت توی گوشی تلفن هر لحظه منتشر می‌شد. گویی سونامی بزرگی ساحل را می‌پیماید و ما از صفحه تلویزیون به تماشا نشسته‌ایم و فیلم صامت این رویداد هولناک را نگاه می‌کنیم. سکوت دو طرف خط را گرفته بود. چیزی از پایان آن تماس به خاطر ندارم و اکنون سالهاست که از دوستم بی‌خبرم... .