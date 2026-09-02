به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان به مناسبت هفته وحدت، یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۱۸ هزار دلار را با حمایت آستان قدس رضوی به شیخ صهیب حبلی از علمای اهل‌سنت محب اهل‌بیت و فعال در منطقه صیدا، اهدا کرد.

این اقدام پس از بررسی‌های لازم و با توجه به اهمیت فعالیت‌های شیخ صهیب حبلی در خدمت‌رسانی به آوارگان لبنانی انجام شده است.

لازم به ذکر است که در سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و مؤسس مذهب جعفری، حضرت امام صادق(ع)، طی مراسمی جشن‌آیین در میدان النجمة صیدا، با حضور علماء و شخصیت‌های سنی و مسیحی، از این آمبولانس رونمایی شد.

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