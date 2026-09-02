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اهدای یک دستگاه آمبولانس به عالم اهل‌سنت لبنان در هفته وحدت

۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴
کد مطلب: 1860695
اهدای یک دستگاه آمبولانس به عالم اهل‌سنت لبنان در هفته وحدت

دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان، با حمایت آستان قدس رضوی، یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۱۸ هزار دلار را به شیخ صهیب حبلی از علمای اهل‌سنت محب اهل‌بیت و فعال در منطقه صیدا، اهدا کرد تا در جهت خدمت‌رسانی به آوارگان لبنانی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در لبنان به مناسبت هفته وحدت، یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۱۸ هزار دلار را با حمایت آستان قدس رضوی به شیخ صهیب حبلی از علمای اهل‌سنت محب اهل‌بیت و فعال در منطقه صیدا، اهدا کرد.

این اقدام پس از بررسی‌های لازم و با توجه به اهمیت فعالیت‌های شیخ صهیب حبلی در خدمت‌رسانی به آوارگان لبنانی انجام شده است.

لازم به ذکر است که در سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و مؤسس مذهب جعفری، حضرت امام صادق(ع)، طی مراسمی جشن‌آیین در میدان النجمة صیدا، با حضور علماء و شخصیت‌های سنی و مسیحی، از این آمبولانس رونمایی شد.

اهدای یک دستگاه آمبولانس به عالم اهل‌سنت لبنان در هفته وحدت

اهدای یک دستگاه آمبولانس به عالم اهل‌سنت لبنان در هفته وحدت

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