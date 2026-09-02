به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیران شرکت ملی پست ایران و شرکت دولتی افغان‌پست زیر نظر طالبان، در جریان چهاردهمین کنگره اتحادیه پستی آسیا ـ اقیانوسیه نشستی مشترک برگزار کردند.

در این دیدار، دو طرف درباره تقویت همکاری‌های فنی، توسعه خدمات پستی و ایجاد مسیرهای جدید برای انتقال مرسولات میان ایران و افغانستان گفت‌وگو کردند.

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی بود. دو طرف بر استفاده از ظرفیت شبکه‌های پستی برای انتقال کالاهای خریداری‌شده از طریق بسترهای آنلاین و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه این حوزه تأکید کردند.

توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند به‌ویژه برای افغانستان، که همچنان با محدودیت‌هایی در زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات پرداخت و لجستیک روبه‌رو است، زمینه تازه‌ای برای ارتباط کسب‌وکارها با بازارهای منطقه‌ای فراهم کند.

ترانزیت هوایی و زمینی مرسولات پستی نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

مقام‌های افغان‌پست گفته‌اند به‌دنبال تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال مرسولات و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود کنونی هستند.

در صورت عملی‌شدن توافق‌های مطرح‌شده، ایران می‌تواند علاوه بر تبادل مستقیم مرسولات با افغانستان، به یکی از مسیرهای ترانزیتی افغان‌پست برای ارتباط با دیگر کشورها تبدیل شود.

مرز زمینی مشترک دو کشور و دسترسی ایران به شبکه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در توسعه چنین همکاری‌هایی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس توافق اولیه دو طرف، قرار است هیئتی از افغان‌پست به دعوت رسمی شرکت ملی پست ایران به تهران سفر کند.

هدف از این سفر، بررسی جزئیات فنی همکاری‌ها، بازدید از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پستی ایران و مذاکره درباره برنامه‌های مشترک در حوزه خدمات پستی، لجستیک و تجارت الکترونیکی اعلام شده است.

انتظار می‌رود در جریان این مذاکرات، زمینه برای تدوین و امضای تفاهم‌نامه‌های جدید میان شرکت‌های پستی دو کشور فراهم شود.

گفت‌وگو درباره توسعه همکاری‌های پستی در شرایطی انجام می‌شود که ایران و افغانستان طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند روابط تجاری و ترانزیتی خود را افزایش دهند.

توسعه شبکه پستی می‌تواند در کنار مسیرهای سنتی تجارت، امکان فعالیت گسترده‌تر کسب‌وکارهای کوچک و فروشندگان آنلاین را نیز فراهم کند؛ به‌ویژه برای کالاهایی که در حجم محدود از طریق تجارت الکترونیکی میان دو کشور مبادله می‌شوند.

از سوی دیگر، حضور گسترده شهروندان افغانستانی در ایران نیز باعث شده خدمات ارسال اسناد، بسته‌ها و مرسولات میان دو کشور از تقاضای قابل توجهی برخوردار باشد.

در صورت اجرایی‌شدن توافق‌های مطرح‌شده، همکاری تازه ایران و افغان‌پست می‌تواند علاوه بر تسهیل ارسال مرسولات میان دو کشور، به کاهش هزینه‌های لجستیکی، افزایش مسیرهای ترانزیتی و توسعه تجارت الکترونیکی میان ایران و افغانستان کمک کند.

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