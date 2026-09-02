به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالروز ورود بانوی کرامت به قم و آغاز «ایام معصومیه»، نشست خبری اعلام برنامه‌های فرهنگی و خدماتی حرم مطهر با حضور اصحاب رسانه برگزار شد؛ نشستی که در آن مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آیینی، تبلیغی و رسانه‌ای و همچنین تمهیدات آستان مقدس برای میزبانی از زائران تشریح شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد مشرف، معاون فرهنگی آستان مقدس، از برگزاری اجتماع مردم قم، حرکت کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، جشن‌ها و برنامه‌های معرفتی، اعزام سفیران کریمه به ۲۵ استان کشور، برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان و مجموعه‌ای از پویش‌ها و مسابقات رسانه‌ای خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، مدیر عالی حرم مطهر، نیز با اشاره به آماده‌سازی بخش‌های مختلف حرم برای حضور زائران گفت: حدود ۳ هزار خادم برای خدمت‌رسانی در ایام معصومیه فراخوان شده‌اند و نزدیک به ۳۰ موکب از ایران و عراق در حرم مطهر و اطراف آن به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: پیش‌بینی شده است در هر وعده پذیرایی، حدود ۵۰ تا ۵۵ هزار پرس غذا در میان زائران توزیع شود و بخش‌های مختلفی همچون انتظامات، درمان، کفشداری، امانتداری، شارژ تلفن همراه و خدمات رفاهی با تمام ظرفیت فعال باشند.

یکی از جلوه‌های ویژه این ایام، کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم است که چهاردهم شهریورماه با حضور خانواده‌ها، خادمان، زائران و مجاوران برگزار می‌شود. برای تأمین نظم و امنیت این مراسم نیز حداقل ۲۰۰ خادم خواهر و برادر در نظر گرفته شده و حرم مطهر با فضاسازی و گل‌آرایی برای استقبال از زائران آماده خواهد شد.

در کنار برنامه‌های جشن و سرور، حرم مطهر در روزهای پایانی شهریور و ابتدای مهرماه میزبان ویژه‌برنامه‌های عزاداری رحلت بانوی کرامت نیز خواهد بود؛ از اهتزاز پرچم عزای فاطمی و دسته عزای خادمان و مردم قم تا مجالس سوگواری ویژه بانوان و برنامه‌های متناسب با زائران غیرایرانی.

ایام معصومیه امسال همچنین عرصه‌ای برای تقویت ارتباط حرم مطهر با مخاطبان در سراسر کشور با اجرای برنامه های از جمله حضور سفیران کریمه در استان‌ها و فعالیت مبلغان و مربیان کودک و نوجوان تا تولیدات رسانه‌ای، مسابقات مجازی و برنامه‌های ویژه زائران بین‌المللی خواهد بود.

مجموع این برنامه‌ها در حالی تدارک دیده شده است که آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تلاش دارد همزمان با گرامیداشت سالروز ورود بانوی کرامت به قم، ظرفیت‌های فرهنگی، معرفتی و خدمت‌رسانی خود را برای میزبانی شایسته از زائران و مجاوران به کار گیرد.