به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار کامیار مهدی‌پور، امروز چهارشنبه، 11 شهریور 1405 در آیین افتتاح توان‌افزایی اساتید درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» که در دانشگاه آزاد اسلامی رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت آموزش‌های مرتبط با دفاع مقدس در محیط‌های دانشگاهی تأکید کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان، با اشاره به پیگیری تشکیل شورای ارزشیابی اساتید درس معارف دفاع مقدس اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل این شورا در نشست مدیران‌کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به تصویب رسیده و برای بررسی و ابلاغ، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.

وی افزود: این شورا با ریاست استاندار و عضویت ۱۱ نفر از مسئولان و نمایندگان دانشگاه گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و دیگر مجموعه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد. هدف از تشکیل این شورا، توسعه ظرفیت‌های آموزشی و ارتقای سطح کیفی تدریس درس «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» در دانشگاه‌هاست.

سرهنگ مهدی پور گفت: با توجه به اهمیت موضوع،تلاش می‌کنیم شورای ارزشیابی اساتید استان گیلان نیز طی یکی دو هفته آینده تشکیل شود و فعالیت خود را آغاز کند.

وی با قدردانی از رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ دفاع مقدس گفت: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی اهتمام ویژه‌ای به این موضوع دارد و این مسئله را در نشست‌های پیشین، با حضور مسئولان این دانشگاه، شاهد بوده‌ایم.

مرحوم دکتر محمدمهدی طهرانچی نیز همواره نسبت به موضوع دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن به نسل جوان توجه ویژه‌ای داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گیلان ابراز امیدواری کرد سایر دانشگاه‌های استان نیز با جدیت بیشتری در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، توان‌افزایی اساتید و گسترش فرهنگ دفاع مقدس مشارکت کنند.

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