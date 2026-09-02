  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام طباطبایی؛

شرح‌ صدر و تسلیم در برابر خدا به انسان نورانیت می‌دهد

۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۴
کد مطلب: 1860725
شرح‌ صدر و تسلیم در برابر خدا به انسان نورانیت می‌دهد

سخنران حرم بانوی کرامت گفت: انسانی که شرح صدر داشته باشد و پذیرای معارف الهیه بشود به مقام نورانیت خواهد رسید و علائم این افراد دل نبستن به دنیا، دل بستن به آخرت و آماده سفر آخرت بودن است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر طباطبایی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت اظهار داشت: آیه ۲۲ سوره مبارکه زمر می فرماید خداوند به برخی از انسان ها شرح صدر داده و به دل و جان برخی ظرفیت و وسعت داده است تا با این ظرفیت و شرح صدر پذیرای دین اسلام  و تسلیم معارف الهیه باشند و چنین انسانی با چنین شرح صدر و تسلیم در برابر خداوند به مقام نورانیت رسیده و به سمت نور در حال حرکت است.

وی افزود: اهل سنت و شیعیان ذیل این آیه روایت مشترکی را نقل کرده‌اند که بسیار مهم است مبنی بر اینکه شخصی خدمت رسول خدا رسید و عرضه داشت این انسان های نورانی که شرح صدر دارند و به مقام نورانیت رسیده‌اند آیا علائم و نشانه ای دارند که رسول خدا فرمود این افراد سه علامت دارند؛ اولین نشانه این است که این افراد ذره ای فریب دنیا را نخورده و دل به دنیا نبسته‌اند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند دنیا خانه شما نیست بلکه مسافرخانه است.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: طبق روایت انسان هر چه پیرتر شود حرص و آرزویش نیز بیشتر می‌شود.

طباطبایی یادآور شد: دومین علامت انسان های نورانی دل بستن به جهان باقی است و این افراد به قیامت و عوالم بعد از مرگ فکر می کنند.

وی در ادامه گفت: سومین نشانه ای که رسول خدا بیان فرمودند این است که این افراد دائما آمادگی سفر آخرت را دارند.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha