به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر طباطبایی در محفل معارفی شب گذشته حرم بانوی کرامت اظهار داشت: آیه ۲۲ سوره مبارکه زمر می فرماید خداوند به برخی از انسان ها شرح صدر داده و به دل و جان برخی ظرفیت و وسعت داده است تا با این ظرفیت و شرح صدر پذیرای دین اسلام و تسلیم معارف الهیه باشند و چنین انسانی با چنین شرح صدر و تسلیم در برابر خداوند به مقام نورانیت رسیده و به سمت نور در حال حرکت است.

وی افزود: اهل سنت و شیعیان ذیل این آیه روایت مشترکی را نقل کرده‌اند که بسیار مهم است مبنی بر اینکه شخصی خدمت رسول خدا رسید و عرضه داشت این انسان های نورانی که شرح صدر دارند و به مقام نورانیت رسیده‌اند آیا علائم و نشانه ای دارند که رسول خدا فرمود این افراد سه علامت دارند؛ اولین نشانه این است که این افراد ذره ای فریب دنیا را نخورده و دل به دنیا نبسته‌اند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرمایند دنیا خانه شما نیست بلکه مسافرخانه است.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: طبق روایت انسان هر چه پیرتر شود حرص و آرزویش نیز بیشتر می‌شود.

طباطبایی یادآور شد: دومین علامت انسان های نورانی دل بستن به جهان باقی است و این افراد به قیامت و عوالم بعد از مرگ فکر می کنند.

وی در ادامه گفت: سومین نشانه ای که رسول خدا بیان فرمودند این است که این افراد دائما آمادگی سفر آخرت را دارند.

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