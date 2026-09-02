برگزاری ششمین نشست شبکه راهبران نوآوری دینی در مرکز رشد و نوآوری اشراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین نشست شبکه راهبران نوآوری دینی روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ با موضوع بررسی و نهایی‌سازی سند طرح و برنامه زیست‌بوم نوآوری فرهنگی ـ اجتماعی، نظام ارجاع شبکه‌ای زیست‌بوم و مدل رویدادهای شبکه راهبران، حامیان و نوآوران دینی، به‌صورت حضوری و برخط در مرکز رشد و نوآوری اشراق برگزار شد.

در این نشست، اعضای شبکه ضمن بررسی روند شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری دینی، درباره مدل ترویج نوآوری، چرخه نوآوری، توسعه شبکه راهبران، تولید و ترویج ادبیات نوآوری و طراحی سازوکارهای اجرایی و حمایتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ششمین نشست شبکه راهبران نوآوری دینی با حضور حجج‌اسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم، قطبی، علی‌محمدی، ایزدی، مسجدی، جلالی‌فراهانی و محمدصادق و همچنین آقایان دکتر رستمی‌کیا، نصیری، نواب و جناب آقای فیاضی برگزار شد.

مهم‌ترین مصوبات و مذاکرات جلسه

۱. تدوین مدل ترویج نوآوری با محوریت پژوهش، آموزش، نوآوری ارگانیک و رویدادی، اندیشه‌ورزی و خلق ادبیات و دانش نوآوری، با توجه به اقتضائات زیست‌بوم حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و محتوای موجود.

۲. تبیین چرخه نوآوری در سه مرحله «حساس‌سازی، راهبری و حمایت» و طراحی اقدامات متناسب با هر مرحله، از جمله یادداشت‌نگاری، معرفی الگوهای موفق، رویداد و آموزش کاربردی.

۳. راه‌اندازی و تقویت جریان یادداشت‌نگاری شبکه راهبران نوآوری دینی با هدف ترویج ادبیات نوآوری و انتقال تجربیات و الگوهای موفق.

۴. توسعه کمی و کیفی شبکه راهبران و طراحی سازوکارهای لازم برای تقسیم کار، پیگیری و ایجاد ضمانت اجرایی تحقق مصوبات شبکه.

۵. تقسیم کار پروژه «پروموت طلاب موفق و نوآور» و برگزاری یک رویداد یک‌روزه برای ارائه و معرفی الگوهای موفق؛ به‌گونه‌ای که طراحی و تولید محتوا توسط اشراق، رسانه و پشتیبانی توسط آلاء و انتشار از طریق ظرفیت شبکه انجام شود.

۶. ورود به گام اجرایی بعدی شبکه از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرکز رشد و نوآوری اشراق و آلاء و پیگیری استقرار نظام ارجاع شبکه‌ای.

۷. بررسی پیش‌نویس سند راهبردی مرکز راهبری نوآوری‌های اجتماعی حوزه و پیگیری ارائه و ترویج نوآوری دینی در مجامع نخبگانی و مدیریتی حوزه و روحانیت؛ همچنین بررسی پیش‌نویس «سند ملی راهبری، توسعه و استقرار نوآوری اجتماعی» با مطالعه دیدگاه چهره‌های شاخص زیست‌بوم کنشگران اجتماعی کشور.

۸. تدوین و ارائه سرفصل «نوآوری، حل مسئله و پژوهش» با هدف تقویت پیوند میان نوآوری، مسئله‌شناسی و پژوهش.

در پایان این نشست، بر حرکت شبکه از مرحله گفت‌وگو و هم‌اندیشی به سمت تقسیم کار، اقدام مشترک، تولید خروجی‌های مشخص و ایجاد سازوکار اجرایی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری دینی تأکید شد.

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