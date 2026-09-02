به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء، با انتقاد شدید از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال عراق و ایران، تأکید کرد که رؤیاهای استعماری رئیس‌جمهور آمریکا در عراق هرگز محقق نخواهد شد و مقاومت اسلامی عراق برای ورود به «نبرد سرنوشت‌ساز» آمادگی کامل دارد.

الکعبی در اظهاراتی با اشاره به ناتوانی ترامپ در شکست جمهوری اسلامی ایران، گفت: «ترامپ احمق که از شکست دادن ایران اسلامی عاجز مانده، حالا با خیالبافی می‌خواهد در عراق به پیروزی برسد.»

وی افزود: «ولی ما اجازه نخواهیم داد که این پیروزی موهوم ــ حتی به‌صورت ظاهری و در فضای رسانه‌ای ــ برایش رقم بخورد؛ به‌ویژه آنکه ترامپ یک دروغگوی حرفه‌ای بوده و همیشه برای حفظ آبروی خود به‌دنبال فتوحات ساختگی است.»

دبیرکل جنبش نجباء در ادامه با اشاره به درگیری‌های اخیر و مواضع ترامپ اظهار کرد: «جمهوری اسلامی آن‌چنان به وحشتش انداخت که برای فرار مجبور شد در یخچال حمل غذا مخفی شود؛ و به‌زودی هم عراق او را تا مرز سکته پیش خواهد برد.»

وی تأکید کرد: «رؤیاهای استعماری او در کشور ما که سرزمین عزت و کرامت است، هرگز محقق نخواهد شد.»

الکعبی با اشاره به موعد ۳۰ سپتامبر، آن را تاریخ خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق دانست و گفت: «او باید بداند که ما با انگیزه و شور فراوان منتظر فرارسیدن سی‌ام سپتامبر، موعد خروج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق، هستیم و چنانچه نیروهایشان به‌طور کامل زمین و آسمان کشورمان را ترک نکنند، برای ورود به نبرد سرنوشت‌ساز از آمادگی کامل برخورداریم.»

وی در ادامه، خروج نیروهای آمریکایی را نتیجه عملکرد مقاومت اسلامی عراق دانست و افزود: «این پیروزی که اشغالگر را وادار کرد شکست‌خورده و ذلیل عقب‌نشینی کند، حاصل ضربات قدرتمند مقاومت اسلامی عراق بود که به‌دست برادران رزمنده در میدان رقم خورد.»

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نجباء در پایان با هشدار درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق پس از موعد اعلام‌شده تصریح کرد: «اگر پس از تاریخ یادشده حتی یک سرباز در عراق باقی بماند، اجازه نخواهیم داد سالم برگردد و جنازه‌اش را پس‌می‌فرستیم.»

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