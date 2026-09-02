به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی در نشست علمی «خردمندی در سیره نبوی(ص)» که به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و با حضور جمعی از استادان دانشگاه، فضلای حوزه، اعضای مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم و جمعی از اقشار مختلف مردم در دانشگاه طلوع مهر برگزار شد، اظهار کرد: داشتن تدبیر صحیح، فرع بر داشتن تفکر صحیح است و جامعه‌ای که از عقلانیت و تفکر درست برخوردار باشد، می‌تواند مسیر رشد و بالندگی را طی کند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اعظم(ص) افزود: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «ما أخاف علی أمتی الفقر ولکن أخاف علیهم سوء التدبیر»؛ یعنی من از فقر و نداری امت خود بیم ندارم، بلکه از سوءتدبیر و نداشتن تدبیر صحیح برای آنان نگرانم. بنابراین سوءتدبیر، که نتیجه بی‌خردی است، می‌تواند ظرفیت‌های جامعه را هدر دهد و به کارآمدی و افزایش بهره‌وری آسیب وارد کند.

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم ادامه داد: ممکن است یک جامعه از امکانات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار باشد، اما اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی و به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگیرد، زمینه بروز مشکلات و عقب‌ماندگی در تمام عرصه‌ها فراهم خواهد شد.

دکتر بنایی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ خردمندی و خردورزی در جامعه گفت: اگر انسان به درجه‌ای از تعقل و خردمندی برسد که بتواند برای خود، خانواده، محیط کار و جامعه برنامه‌ریزی صحیح و جامع داشته باشد، حرکت در مسیر رشد و کمال امکان‌پذیر خواهد شد و دستیابی به قله‌های فتح آسان خواهد شد.

تأکید بر امید، نشاط و پرهیز از دوقطبی‌سازی کاذب و دشمن‌پسند

وی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مدظله، بر ضرورت تقویت امید و نشاط اجتماعی اظهار کرد: جامعه باید به سمت امیدآفرینی مثبت، نشاط و تألیف قلوب حرکت کند و از هرگونه دوگانگی، دوقطبی‌سازی و اختلاف‌آفرینی کاذب پرهیز شود.

رئیس دانشگاه طلوع مهر با بیان اینکه کشور در شرایطی قرار دارد که با تهدیدهای مستقیم و آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است، افزود: در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی، اتحاد درونی و همدلی عمومی نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که رزمندگان شجاع اسلام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در خطوط مقدم نبرد با شجاعت در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام می‌گذارند، عده‌ای اندک نباید در داخل کشور با سخنان و رفتارهای نادرست موجب ایجاد نگرانی، تضعیف روحیه مردم و افزایش اختلافات و دوگانگی موهوم شوند.

وی افزود: نباید اجازه داد دشمن از اختلافات داخلی بهره‌برداری کند. ما به فرموده امام راحل عظیم‌الشأن(ره) بایستی از کارها و رفتارهای دشمن‌شادکن و دشمن‌پسند در همه ابعاد خودداری و اجتناب کنیم.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی و امنیتی گفتار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: برخی مطالب و مباحثی که در جامعه مطرح می‌شود، ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و در نهایت به نفع او تمام شود.

وی افزود: در شرایط کنونی که جهان اسلام با تهدیدهای رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه است، همه ما به عنوان پیروان پیامبر اکرم(ص) مسئولیت داریم با بهره‌گیری از عقلانیت، خردمندی، ایثار و فداکاری در برابر مشکلات و موانع ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم رفتار و گفتار ما موجب خشنودی دشمن شود.

سرمایه اجتماعی، پشتوانه عبور از شرایط دشوار

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر بنایی، سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی نیاز داریم؛ سرمایه‌ای که بتواند دل‌های مردم را به یکدیگر نزدیک کند، الفت و همدلی را افزایش دهد و موجب دلسردی دشمن و بدخواهان این آب و خاک شود.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و حاشیه‌سازی در جامعه اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با طرح موضوعات اختلاف‌برانگیز، افکار عمومی را درگیر مسائل فرعی کند و از اختلافات داخلی بهره ببرد؛ بنابراین باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حاشیه‌ها وحدت و انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیت‌های این مجمع گفت: جلسات هفتگی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم از شهریورماه سال ۱۳۷۶ آغاز شده است و حدود ۲۹ سال است که به‌صورت مستمر، دوشنبه‌های هر هفته برگزار می‌شود.

وی افزود: حدود ۸ تا ۹ سال است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهاجرنیا، که از فضلای شناخته‌شده در حوزه و دانشگاه در مباحث علوم سیاسی هستند و نیز صاحب‌نظر و مؤلف تألیفات فراوانی در زمینه منظومه انقلاب اسلامی و شناخت مبانی فکری و اندیشگی امامین انقلاب هستند، در این جلسات به ارائه مباحث مختلف می‌پردازند که بخش مهمی از آن در حوزه جهاد تبیین، مباحث فکری و اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است.

دکتر بنایی ادامه داد: این مباحث علاوه بر پخش مستقیم، در قالب کتاب نیز منتشر شده و در رسانه‌ها و سایت‌ها انعکاس می‌یابد و می‌تواند مورد استفاده علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی و فکری قرار گیرد. حضور اصحاب فکر و نظر و رسانه در این جلسات هفتگی آزاد است و ما از همه دوستداران و علاقه‌مندان به مباحث نظری در حوزه انقلاب اسلامی دعوت می‌کنیم با حضور در این جلسات بر غنای مباحث ما بیفزایند و از راه جهاد تبیین، که همیشه مدنظر امام شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(ره) بود، به آگاهی‌بخشی در جامعه کمک نمایند.

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