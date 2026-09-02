به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـنیویورک‌تایمز در مقاله‌ای به قلم مارگارت مک‌میلان، مورخ برجسته و رئیس پیشین کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد، با اشاره به نشانه‌های آشکار فروپاشی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، هشدار داد که جامعه جهانی با بی‌اعتنایی به این علائم هشداردهنده، خود را برای دوران پرتلاطم پیش رو آماده نمی‌کند.

نیویورک‌تایمز با الهام از رمان «طاعون» نوشته آلبر کامو، وضعیت کنونی جهان را به شهری تشبیه می‌کند که ساکنانش ظهور موش‌های مرده در خیابان‌ها و شیوع بیماری مرموز را نادیده می‌گیرند تا اینکه فاجعه از کنترل خارج می‌شود.

مارگارت مک‌میلان نوشته است: «قبل از هر طوفانی نشانه‌های کوچکی همچون وزش باد، ظهور ابرها و ریزش قطرات باران وجود دارند. آنچه در مورد آب‌وهوا صادق است، در عرصه امور انسانی نیز مصداق دارد؛ رژیم‌ها تا زمانی که فرو نریخته‌اند قدرتمند به نظر می‌رسند. انقلاب‌های داخلی و تلاطم در نظم بین‌المللی — که این دو اغلب همراه یکدیگرند — در نگاه به گذشته به‌سادگی قابل تشخیص هستند، اما همیشه پیش‌بینی نمی‌شوند.»

در ادامه این مقاله آمده است: امروز، موش‌های مرده همه جا دیده می‌شوند. رکوردهای دمایی جدید ثبت و شکسته شده، زمین در خشکسالی‌ها سوخته و آتش‌سوزی‌های مهیب شعله‌ور شده است. بدهی در سراسر اقتصادهای پیشرفته به سطوح تاریخی نزدیک می‌شود. هوش مصنوعی نیز به رشد سریع و بی‌ضابطه خود ادامه می‌دهد و مشاغل، امنیت و موجودیت انسان را تهدید می‌کند.

نیویورک‌تایمز در بخشی از این تحلیل به جنگ ایران و آمریکا اشاره کرده و نوشته است: «قدرت‌های بزرگ خود را در جنگ‌های نامتقارن با کشورهایی گرفتار می‌بینند که از فناوری‌های جدید نهایت بهره را می‌برند. ایران با استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت و تولید انبوه برای حمله به نیروها و متحدان آمریکا، کنترل تنگه هرمز، یک کریدور حیاتی تجارت جهانی را — شاید به طور دائمی — به دست گرفته، ذخایر موشکی ایالات متحده را به شدت کاهش داده و ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در این جنگی که به انتخاب خودش به راه انداخت، گرفتار کرده است.»

این روزنامه آمریکایی تأکید کرده است: مانند مردم اوران در رمان کامو، ما به شکل قابل درکی از پذیرش اینکه جهان چقدر تغییر کرده، اکراه داریم. مشکلات، گزنده، پیچیده و طاقت‌فرسا هستند و نادیده گرفتنشان آسان‌تر است. پس در حالی که آتش‌سوزی‌ها شعله می‌کشند در سواحل تعطیلات می‌گذرانیم؛ از هوش مصنوعی می‌پرسیم چگونه یک توله‌سگ را تربیت کنیم، تا به جای ما فکر کند. امیدواریم جنگ‌ها پایان یابند. اما واقعیت جدیدی با سرعتی حیرت‌آور فرا رسیده است.»

نویسنده با اشاره به نمونه‌های تاریخی از جمله انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، ظهور هیتلر و جنگ جهانی اول، هشدار داده است که تاریخ نشان می‌دهد چگونه نادیده‌گیری نشانه‌های هشداردهنده، فجایع بزرگ را رقم زده است.

نیویورک‌تایمز در این زمینه به اظهارنظر دونالد ترامپ اشاره می‌کند که در ماه ژانویه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه چیزی قدرتش را مهار می‌کند، ادعا کرده بود: «اخلاقیاتی که خودم به آن معتقدم». این روزنامه آمریکایی این اظهارنظر را با موضع لویی چهاردهم، پادشاه مشهور فرانسه، مقایسه می‌کند که پس از جنگ‌هایی که فرانسه را به شدت تضعیف کرد، گفته بود آنها را برای «شکوه خود» انجام داده است.

با وجود تمام این هشدارها، نیویورک‌تایمز در پایان تأکید کرده است که همچنان بسیاری از مؤلفه‌های یک نظم جهانی مؤثر در اختیار داریم. افکار عمومی بین‌المللی هنوز می‌تواند بر رهبران فشار وارد کند و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی، اگرچه رو به فرسایش هستند، اما هنوز وجود دارند. خوش‌بینی بی‌مورد، بن‌بست است، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانیم روند پرمشقتِ ساختن چیزی نو را آغاز کنیم.

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