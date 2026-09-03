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حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت

۱۲ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
کد مطلب: 1860772
حمله جنایتکارانه اخیر آمریکا ۱۸ شهید و ۱۴۲ زخمی برجای گذاشت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در حملات و جنایات آمریکا طی هشتم تا یازدهم شهریور ۱۸ تن شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا  ـ  حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: بر اساس آخرین گزارش از ساعت ۲۰:۳۰ روز ۸ شهریور تا ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۱ شهریور، در پی حملات آمریکا ۱۴۲ نفر مصدوم و ۱۸ نفر شهید شدند.

وی افزود: از میان مصدومان، ۶۱ زن و ۴۴ نفر زیر ۱۸ سال بوده‌ و در میان شهدا نیز ۲ زن و یک کودک دیده‌ می‌شوند.

کرمانپور ادامه داد: پشت هر عدد، یک انسان و یک خانواده ایستاده است.

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