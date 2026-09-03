شیخ زکزاکی نسبت به ایجاد اختلافات قومی در نیجریه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی روز سه‌شنبه، ۱۹ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ قمری برابر با ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، در منزل خود در ابوجا، در مراسم اختتامیه سومین دوره «مؤتمر جوانان فولانی (سوکابه شیخو بابا جلبه)» سخنرانی کرد.

وی در این سخنان، با اشاره به اختلافات قومی و جناحی در جامعه، اظهار داشت که ایجاد درگیری و اختلاف میان مردم، یکی از شیوه‌های دشمنان برای منحرف کردن افکار عمومی و فراهم کردن زمینه غارت منابع و ثروت‌های کشور است.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه همچنین نسبت به ادعاهایی که با هدف ایجاد فاصله میان مردم و القای این تفکر مطرح می‌شود که «فلانی برادر تو نیست»، هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری در برابر هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه تأکید کرد.

شیخ زکزاکی افزود که قدرت‌های غربی از همین شیوه برای ایجاد درگیری و اختلاف در نیجریه استفاده می‌کنند و در عین حال، منابع این کشور را از طریق برخی سیاستمداران فاسد که در خدمت منافع آنان هستند، به تاراج می‌برند.

وی از مردم خواست با شناخت این توطئه‌ها، بیدار شوند و برای رهایی از سلطه و ظلم ستمگران تلاش کنند.

شیخ ابراهیم زکزاکی در ادامه با تأکید بر امید به یاری الهی گفت: «اگر مردم ایستادگی کنند، یاری از سوی خداوند متعال خواهد رسید.»

وی در پایان، شرکت‌کنندگان در این مراسم را به پایبندی به ارزش‌های اخلاقی همچون مهربانی، گذشت، نیکوکاری، حیا و صله رحم فراخواند و بر ضرورت تمسک به دین تأکید کرد.

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